МИД Китая призвал прекратить насилие в Газе
Глава МИД Китая Ван И: гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа в секторе Газа не должна продолжаться, насилие в ответ на насилие не может решить обоснованные опасения всех сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.
"Жизни всех людей одинаково ценны, независимо от того, из какой они страны и какой расы. Гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться. Насилие в ответ на насилие не может действительно решить обоснованные опасения всех сторон", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что конфликт в Газе вновь демонстрирует, что палестинская проблема остается центральной в вопросах Ближнего Востока.
"Призыв международного сообщества ясен - необходимо как можно скорее вернуться к политическому урегулированию на основе принципа "два государства для двух народов", чтобы в конечном итоге Израиль и Палестина могли мирно сосуществовать, а еврейский и арабский народы жили в гармонии. Это единственно правильный путь для достижения стабильности и долговременной безопасности для всех сторон, включая Израиль", - подчеркнул Ван И.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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