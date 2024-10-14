https://ria.ru/20241014/gaza-1978014232.html

МИД Китая призвал прекратить насилие в Газе

МИД Китая призвал прекратить насилие в Газе - РИА Новости, 14.10.2024

МИД Китая призвал прекратить насилие в Газе

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа не должна продолжаться, насилие в ответ на насилие не может решить обоснованные опасения всех сторон, заявил министр... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:27

2024-10-14T18:27

2024-10-14T18:27

в мире

израиль

китай

ближний восток

ван и (политик)

исраэль кац

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977941576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74eadbdd17cd172ef93617d644a8b56.jpg

ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа в секторе Газа не должна продолжаться, насилие в ответ на насилие не может решить обоснованные опасения всех сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем. "Жизни всех людей одинаково ценны, независимо от того, из какой они страны и какой расы. Гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться. Насилие в ответ на насилие не может действительно решить обоснованные опасения всех сторон", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что конфликт в Газе вновь демонстрирует, что палестинская проблема остается центральной в вопросах Ближнего Востока. "Призыв международного сообщества ясен - необходимо как можно скорее вернуться к политическому урегулированию на основе принципа "два государства для двух народов", чтобы в конечном итоге Израиль и Палестина могли мирно сосуществовать, а еврейский и арабский народы жили в гармонии. Это единственно правильный путь для достижения стабильности и долговременной безопасности для всех сторон, включая Израиль", - подчеркнул Ван И. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240307/palestina-1931622717.html

https://ria.ru/20240807/khamas-1964547013.html

израиль

китай

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, китай, ближний восток, ван и (политик), исраэль кац, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024