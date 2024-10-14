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В ФРГ отказались комментировать сообщения о потере веры в ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
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14:28 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/frg-1977951882.html
В ФРГ отказались комментировать сообщения о потере веры в ВСУ
В ФРГ отказались комментировать сообщения о потере веры в ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
В ФРГ отказались комментировать сообщения о потере веры в ВСУ
Министерство обороны Германии, ссылаясь на секретность собственной оценки ситуации по Украине, не комментирует сообщения СМИ о потере ведомством веры в успехи... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:28
2024-10-14T14:28
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии, ссылаясь на секретность собственной оценки ситуации по Украине, не комментирует сообщения СМИ о потере ведомством веры в успехи ВСУ, заявил РИА Новости представитель министерства. Ранее издание Bild со ссылкой на документ министерства обороны сообщило, что ведомство более "не верит" в то, что Украина на фоне успехов российской армии в ближайшее время сможет перейти к контрнаступлению. В то же время бундесвер больше не будет поставлять Украине "крупногабаритное оборудование", поскольку передача такового "завершена", пишет издание. "Детали оценки военного положения (на Украине - ред.) засекречены и не подлежат огласке", - ответил представитель ведомства на вопрос, как оно оценивает сообщения СМИ о том, что министерство более не верит в успехи ВСУ. Он не стал также отвечать прямо на вопрос о прекращении поставок крупного оружия ввиду возможного истощении арсеналов бундесвера. "Касательно поставок на Украину отсылаю к списку федерального правительства, который постоянно обновляется", - отметил представитель ведомства. Последний раз список поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ обновлялся 19 сентября. В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине сообщил, что Германия передала ранее обещанный Украине пакет военной помощи стоимостью в 600 миллионов евро. При этом Шольц назвал данный пакет "новым", хотя передача содержащегося в нём оружия была анонсирована еще в прошлом году. По его словам, пакет содержит, среди прочего, ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241002/frg-1976057108.html
https://ria.ru/20241011/pomosch-1977632790.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, bild
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Bild
В ФРГ отказались комментировать сообщения о потере веры в ВСУ

Минобороны ФРГ отказались комментировать сообщения о потере веры в ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии, ссылаясь на секретность собственной оценки ситуации по Украине, не комментирует сообщения СМИ о потере ведомством веры в успехи ВСУ, заявил РИА Новости представитель министерства.
Ранее издание Bild со ссылкой на документ министерства обороны сообщило, что ведомство более "не верит" в то, что Украина на фоне успехов российской армии в ближайшее время сможет перейти к контрнаступлению. В то же время бундесвер больше не будет поставлять Украине "крупногабаритное оборудование", поскольку передача такового "завершена", пишет издание.
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"Детали оценки военного положения (на Украине - ред.) засекречены и не подлежат огласке", - ответил представитель ведомства на вопрос, как оно оценивает сообщения СМИ о том, что министерство более не верит в успехи ВСУ.
Он не стал также отвечать прямо на вопрос о прекращении поставок крупного оружия ввиду возможного истощении арсеналов бундесвера. "Касательно поставок на Украину отсылаю к списку федерального правительства, который постоянно обновляется", - отметил представитель ведомства.
Последний раз список поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ обновлялся 19 сентября.
В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине сообщил, что Германия передала ранее обещанный Украине пакет военной помощи стоимостью в 600 миллионов евро. При этом Шольц назвал данный пакет "новым", хотя передача содержащегося в нём оружия была анонсирована еще в прошлом году. По его словам, пакет содержит, среди прочего, ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.
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В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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