https://ria.ru/20241014/fosfor-1978036324.html

В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем

В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем - РИА Новости, 14.10.2024

В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем

Многие из развивающихся стран в Организации по запрещению химического оружия выражали серьёзную озабоченность в связи с использованием Израилем белого фосфора,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:39

2024-10-14T21:39

2024-10-14T21:39

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Многие из развивающихся стран в Организации по запрещению химического оружия выражали серьёзную озабоченность в связи с использованием Израилем белого фосфора, заявил в понедельник журналистам постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге 8-11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Многие из развивающихся стран выражали серьёзную озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и использованием Израилем, в том числе, белого фосфора, который можно отнести к запрещенным веществам, хотя он официально не запрещен, но это средство ведения боевых действий, с которым, конечно, нельзя согласиться", - сказал Тарабрин по итогам сессии. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. В июле глава Ассоциации сельскохозяйственных производителей Южного Ливана Мухаммед аль-Хусейни сообщил РИА Новости, что сельскохозяйственное производство на юге Ливана сократилось на 50% из-за постоянных израильских обстрелов. Он подчеркнул, что интенсивное применение снарядов с белым фосфором в ходе этих ударов пагубно скажется на производстве в будущем. По данным местных властей, материальный ущерб, причиненный южным регионам Ливана в результате обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), к середине июля превысил 1.7 миллиарда долларов США.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, сша, владимир тарабрин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024