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В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем - РИА Новости, 14.10.2024
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21:39 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/fosfor-1978036324.html
В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем
В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем - РИА Новости, 14.10.2024
В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем
Многие из развивающихся стран в Организации по запрещению химического оружия выражали серьёзную озабоченность в связи с использованием Израилем белого фосфора,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:39
2024-10-14T21:39
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владимир тарабрин
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Многие из развивающихся стран в Организации по запрещению химического оружия выражали серьёзную озабоченность в связи с использованием Израилем белого фосфора, заявил в понедельник журналистам постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге 8-11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Многие из развивающихся стран выражали серьёзную озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и использованием Израилем, в том числе, белого фосфора, который можно отнести к запрещенным веществам, хотя он официально не запрещен, но это средство ведения боевых действий, с которым, конечно, нельзя согласиться", - сказал Тарабрин по итогам сессии. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. В июле глава Ассоциации сельскохозяйственных производителей Южного Ливана Мухаммед аль-Хусейни сообщил РИА Новости, что сельскохозяйственное производство на юге Ливана сократилось на 50% из-за постоянных израильских обстрелов. Он подчеркнул, что интенсивное применение снарядов с белым фосфором в ходе этих ударов пагубно скажется на производстве в будущем. По данным местных властей, материальный ущерб, причиненный южным регионам Ливана в результате обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), к середине июля превысил 1.7 миллиарда долларов США.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241014/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, сша, владимир тарабрин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, США, Владимир Тарабрин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ОЗХО выразили озабоченность из-за использования белого фосфора Израилем

Постпред РФ Тарабрин: в ОЗХО обеспокоены использованием Израилем белого фосфора

© AP Photo / Hussein MallaСнаряд с, предположительно, белым фосфором, выпущенный со стороны Израиля в сторону ливанской приграничной деревни
Снаряд с, предположительно, белым фосфором, выпущенный со стороны Израиля в сторону ливанской приграничной деревни - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Снаряд с, предположительно, белым фосфором, выпущенный со стороны Израиля в сторону ливанской приграничной деревни. Архивное фото
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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Многие из развивающихся стран в Организации по запрещению химического оружия выражали серьёзную озабоченность в связи с использованием Израилем белого фосфора, заявил в понедельник журналистам постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге 8-11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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"Многие из развивающихся стран выражали серьёзную озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и использованием Израилем, в том числе, белого фосфора, который можно отнести к запрещенным веществам, хотя он официально не запрещен, но это средство ведения боевых действий, с которым, конечно, нельзя согласиться", - сказал Тарабрин по итогам сессии.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
В июле глава Ассоциации сельскохозяйственных производителей Южного Ливана Мухаммед аль-Хусейни сообщил РИА Новости, что сельскохозяйственное производство на юге Ливана сократилось на 50% из-за постоянных израильских обстрелов. Он подчеркнул, что интенсивное применение снарядов с белым фосфором в ходе этих ударов пагубно скажется на производстве в будущем.
По данным местных властей, материальный ущерб, причиненный южным регионам Ливана в результате обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), к середине июля превысил 1.7 миллиарда долларов США.
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