https://ria.ru/20241014/forum-1978005780.html

Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров

Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров - РИА Новости, 14.10.2024

Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров

Благодаря приоритизации рынков стран Глобального Юга, уже 5 из 6 долларов, или около 85% экспортной выручки, приходится на рынки дружественных стран, сообщила... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:42

2024-10-14T17:42

2024-10-14T17:42

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москва

вероника никишина

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Благодаря приоритизации рынков стран Глобального Юга, уже 5 из 6 долларов, или около 85% экспортной выручки, приходится на рынки дружественных стран, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на Международном экспортном форуме "Сделано в России".Ключевым событием форума стала пленарная сессия "Карта российского экспорта: маршрут построен".С приветственным словом выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В работе сессии приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Сессия охватила тематические треки развития российского экспорта. "Промышленность" представил президент ГК "Сибайк" Александр Кучменко, "ИТ" – председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин, "АПК" – основатель Белевской пастильной мануфактуры Николай Семерня. В блоке "Креативные индустрии" выступил основатель и председатель совета директоров ГК "Рики" Илья Попов, а в блоке "Новые приоритетные рынки" – управляющий директор Африканского экспортно-импортного банка Эрик Мончу Интонг.Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в своем выступлении в рамках сессии рассказала об основных точках роста в рамках нового нацпроекта."В этом году завершается первый цикл национального проекта "Международная кооперация и экспорт", за этот период выстроена уникальная в мире система поддержки и развития экспорта, а наши компании приобрели устойчивость к внешним стрессам. Буквально за два года российский бизнес прошел огромный путь по приоритизации рынков Глобального Юга в качестве ключевых партнеров. Благодаря всей проделанной работе уже 5 из 6 долларов экспортной выручки России приходится на рынки наших ключевых торговых партнеров", – заявила Никишина, выступая на пленарной сессии.Она подчеркнула, что такой результат достигнут буквально за два года. "83% наших экспортеров с уверенностью смотрят в сторону развития своего экспорта на рынках дальнего зарубежья и готовы конкурировать с глобальными игроками на сложных и очень разнообразных рынках", – отметила глава РЭЦ.Никишина добавила, что для нового стратегического цикла РЭЦ совместно с правительством РФ, профильной комиссией государственного совета и бизнесом сформировали три приоритетных направления работы. "Во–первых, это координация федерального и регионального уровней для обеспечения закрепления российских товаров и услуг на новых рынках, в том числе – Глобального Юга. Во–вторых она отметила формирование и развитие финансовой и логистической инфраструктуры для эффективной конкуренции на приоритетных рынках. И, наконец, выстраивание мощной системы продвижения российской продукции, объединенной единым национальным брендом "Сделано в России", будет в фокусе нашего внимания", – заключила она.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.

https://ria.ru/20241014/forum-1977983092.html

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экономика, россия, москва, вероника никишина, михаил мишустин, денис мантуров