Рейтинг@Mail.ru
Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/forum-1978005780.html
Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров
Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров - РИА Новости, 14.10.2024
Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров
Благодаря приоритизации рынков стран Глобального Юга, уже 5 из 6 долларов, или около 85% экспортной выручки, приходится на рынки дружественных стран, сообщила... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:42
2024-10-14T17:42
экономика
россия
москва
вероника никишина
михаил мишустин
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977969665_0:158:3094:1898_1920x0_80_0_0_c7cf267857674da0faf4d0600363700a.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Благодаря приоритизации рынков стран Глобального Юга, уже 5 из 6 долларов, или около 85% экспортной выручки, приходится на рынки дружественных стран, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на Международном экспортном форуме "Сделано в России".Ключевым событием форума стала пленарная сессия "Карта российского экспорта: маршрут построен".С приветственным словом выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В работе сессии приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Сессия охватила тематические треки развития российского экспорта. "Промышленность" представил президент ГК "Сибайк" Александр Кучменко, "ИТ" – председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин, "АПК" – основатель Белевской пастильной мануфактуры Николай Семерня. В блоке "Креативные индустрии" выступил основатель и председатель совета директоров ГК "Рики" Илья Попов, а в блоке "Новые приоритетные рынки" – управляющий директор Африканского экспортно-импортного банка Эрик Мончу Интонг.Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в своем выступлении в рамках сессии рассказала об основных точках роста в рамках нового нацпроекта."В этом году завершается первый цикл национального проекта "Международная кооперация и экспорт", за этот период выстроена уникальная в мире система поддержки и развития экспорта, а наши компании приобрели устойчивость к внешним стрессам. Буквально за два года российский бизнес прошел огромный путь по приоритизации рынков Глобального Юга в качестве ключевых партнеров. Благодаря всей проделанной работе уже 5 из 6 долларов экспортной выручки России приходится на рынки наших ключевых торговых партнеров", – заявила Никишина, выступая на пленарной сессии.Она подчеркнула, что такой результат достигнут буквально за два года. "83% наших экспортеров с уверенностью смотрят в сторону развития своего экспорта на рынках дальнего зарубежья и готовы конкурировать с глобальными игроками на сложных и очень разнообразных рынках", – отметила глава РЭЦ.Никишина добавила, что для нового стратегического цикла РЭЦ совместно с правительством РФ, профильной комиссией государственного совета и бизнесом сформировали три приоритетных направления работы. "Во–первых, это координация федерального и регионального уровней для обеспечения закрепления российских товаров и услуг на новых рынках, в том числе – Глобального Юга. Во–вторых она отметила формирование и развитие финансовой и логистической инфраструктуры для эффективной конкуренции на приоритетных рынках. И, наконец, выстраивание мощной системы продвижения российской продукции, объединенной единым национальным брендом "Сделано в России", будет в фокусе нашего внимания", – заключила она.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.
https://ria.ru/20241014/forum-1977983092.html
https://ria.ru/20241014/rets-1977973303.html
https://ria.ru/20241014/forum-1977961227.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977969665_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06398becb27a1c1a867348aa5df74650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, вероника никишина, михаил мишустин, денис мантуров
Экономика, Россия, Москва, Вероника Никишина, Михаил Мишустин, Денис Мантуров

Более 80% экспортной выручки РФ формируется на рынках ключевых партнеров

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Благодаря приоритизации рынков стран Глобального Юга, уже 5 из 6 долларов, или около 85% экспортной выручки, приходится на рынки дружественных стран, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Ключевым событием форума стала пленарная сессия "Карта российского экспорта: маршрут построен".
Лучших экспортеров страны наградили на Международном форуме Сделано в России 14 октября в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Лидеры российского экспорта получили награды на форуме "Сделано в России"
Вчера, 16:40
С приветственным словом выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В работе сессии приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Сессия охватила тематические треки развития российского экспорта. "Промышленность" представил президент ГК "Сибайк" Александр Кучменко, "ИТ" – председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин, "АПК" – основатель Белевской пастильной мануфактуры Николай Семерня. В блоке "Креативные индустрии" выступил основатель и председатель совета директоров ГК "Рики" Илья Попов, а в блоке "Новые приоритетные рынки" – управляющий директор Африканского экспортно-импортного банка Эрик Мончу Интонг.
Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в своем выступлении в рамках сессии рассказала об основных точках роста в рамках нового нацпроекта.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и международная экспертная организация АНО Союзэкспертиза ТПП РФ (SOEX) будут сотрудничать в области развития системы добровольной сертификации Сделано в России. Соглашение подписали вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и генеральный директор SOEX Марат Биматов 14 октября на полях Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
РЭЦ и "Союзэкспертиза" сотрудничают в продвижении бренда "Сделано в России"
Вчера, 15:57
"В этом году завершается первый цикл национального проекта "Международная кооперация и экспорт", за этот период выстроена уникальная в мире система поддержки и развития экспорта, а наши компании приобрели устойчивость к внешним стрессам. Буквально за два года российский бизнес прошел огромный путь по приоритизации рынков Глобального Юга в качестве ключевых партнеров. Благодаря всей проделанной работе уже 5 из 6 долларов экспортной выручки России приходится на рынки наших ключевых торговых партнеров", – заявила Никишина, выступая на пленарной сессии.
Она подчеркнула, что такой результат достигнут буквально за два года. "83% наших экспортеров с уверенностью смотрят в сторону развития своего экспорта на рынках дальнего зарубежья и готовы конкурировать с глобальными игроками на сложных и очень разнообразных рынках", – отметила глава РЭЦ.
Никишина добавила, что для нового стратегического цикла РЭЦ совместно с правительством РФ, профильной комиссией государственного совета и бизнесом сформировали три приоритетных направления работы. "Во–первых, это координация федерального и регионального уровней для обеспечения закрепления российских товаров и услуг на новых рынках, в том числе – Глобального Юга. Во–вторых она отметила формирование и развитие финансовой и логистической инфраструктуры для эффективной конкуренции на приоритетных рынках. И, наконец, выстраивание мощной системы продвижения российской продукции, объединенной единым национальным брендом "Сделано в России", будет в фокусе нашего внимания", – заключила она.
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".
Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.
Продвижение экспорта продукции АПК на Международном экспортном форуме Сделано в России обсудили представители РЭЦ, Министерства сельского хозяйства России, партнеры программы и экспортеры - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
На "Сделано в России " обсудили развитие зарубежных павильонов
Вчера, 15:10
 
ЭкономикаРоссияМоскваВероника НикишинаМихаил МишустинДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала