https://ria.ru/20241014/forum-1977983092.html

Лидеры российского экспорта получили награды на форуме "Сделано в России"

Лидеры российского экспорта получили награды на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024

Лидеры российского экспорта получили награды на форуме "Сделано в России"

Лучших экспортеров страны наградили на Международном форуме "Сделано в России" 14 октября в Москве, награды победителям федерального этапа Всероссийской премии... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:40

2024-10-14T16:40

2024-10-14T16:40

экономика

денис мантуров

антон алиханов

оксана лут

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лучших экспортеров страны наградили на Международном форуме "Сделано в России" 14 октября в Москве, награды победителям федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года" вручили представители органов государственной власти и руководители общественных деловых объединений, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ)."Лидеров отечественного экспорта с высокими достижениями поздравили, а также вручили награды: первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин", - говорится в сообщении."Нам все сложнее определять лучших из лучших. В конкурсе этого года приняли участие почти 1,7 тысячи компаний, которые суммарно обеспечили десятую часть несырьевого неэнергетического экспорта страны в 2023 году. Хочу сказать им всем спасибо за работу в таких непростых условиях. Особо хочу отметить лауреатов окружных этапов премии "Экспортер года", ваша деятельность играет важное значение для развития наших регионов. На вас можно и нужно равняться, перенимать опыт и лучшие практики ведения внешнеэкономической деятельности", - отметил Мантуров.Определение победителей и призеров Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, определяют лучших экспортеров страны."Экспортер года" - это не только возможность отметить достижения наших компаний, но и платформа для обмена опытом и лучшими практиками. Мы надеемся, что этот конкурс вдохновит еще больше компаний на развитие экспортной деятельности и поможет им найти новые возможности для роста и успеха на международной арене", - сказала по итогам церемонии награждения генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Победителей и призеров определили в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8). По итогам заседаний Единой окружной конкурсной комиссии было выбрано 278 победителей и призеров в восьми федеральных округах. На федеральный этап вышли 117 компаний.По итогу заседания федеральной конкурсной комиссии определены 62 победителя и призера (47 компаний заняли призовые места). Лидером среди регионов-победителей стала Новосибирская область. Второй по экспортным рекордам стала Московская область. Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.

https://ria.ru/20241014/rets-1977973303.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977966862.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html

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экономика, денис мантуров, антон алиханов, оксана лут