https://ria.ru/20241014/forum-1977952901.html
На форуме "Сделано в России" обсудили перспективы экспорта РФ в Азии
На форуме "Сделано в России" обсудили перспективы экспорта РФ в Азии - РИА Новости, 14.10.2024
На форуме "Сделано в России" обсудили перспективы экспорта РФ в Азии
Бизнес-диалог "Вектор: Азия", посвященный укреплению отношений России с азиатскими партнерами в условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:34
2024-10-14T14:34
2024-10-14T14:34
экономика
азия
россия
индия
петр засельский
росэксимбанк
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог "Вектор: Азия", посвященный укреплению отношений России с азиатскими партнерами в условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных экономических связей, состоялся в понедельник в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Все участники дискуссии сошлись во мнении, что азиатский регион представляет собой огромный потенциал для отечественного бизнеса, который стремится выходить на новые рынки сбыта. Основной фактор, который притягивает российские компании - это динамично развивающаяся экономика и открытость к сотрудничеству стран Азии", - говорится в сообщении РЭЦ.Эксперты отметили благоприятные условия для расширения присутствия российских компаний на азиатских рынках, в том числе рост экономики и потребительского спроса в странах Азии, развитие инфраструктуры и логистических сетей, что облегчает экспорт и импорт товаров и услуг, государственную поддержку и меры стимулирования для привлечения иностранных инвестиций и развития торгово-экономического сотрудничества.Также в ходе дискуссии обсуждались вопросы расширения доступа к новым рынкам и технологиям, включая технологии в области энергетики, транспорта, умного города, сельского хозяйства и других отраслей и укрепления политических, культурных, гуманитарных связей, что только способствует укреплению доверия и стабильности в регионе.Страны Азии обладают значительным потенциалом для роста валового внутреннего продукта в будущем. Эксперты прогнозируют, что экономика Азии вырастет примерно на 4,5% в 2024 году, что превзойдет показатели 2023 года, и продолжит вносить наибольший вклад в мировой экономический рост. Это открывает широкие возможности для российских компаний, стремящихся укрепить уже существующие связи, а также открыть для себя новые рынки и новые экспортные направления на международных рынках."Торговля с Азией растет и развивается очень динамично, создавая привлекательные возможности для российских производителей увеличить и диверсифицировать свои продажи. Мы расширяем свою сеть зарубежных представительств. РЭЦ уже есть в Индии, Китае и Вьетнаме. В этом году открыто и начало свою работу представительство РЭЦ в Таиланде, совсем скоро откроется в Индонезии. Выбор этих стран не случаен, мы всегда в первую очередь учитываем интересы наших экспортеров. Если в 2023 году количество услуг, предоставленных РЭЦ в рамках поддержки экспорта в Азию, выросло на треть по сравнению с 2022 годом, то в этом году, уже только за 9 месяцев мы превысили годовую поддержку прошлого года. Нами оказано почти 13 тысяч услуг", - рассказал председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.Широкая география присутствия представительств РЭЦ в Азиатском регионе позволит увеличить объемы финансовой поддержки экспортеров, повысит уровень конверсии оказанных услуг в экспортные контракты, а также будет способствовать увеличению не только объемов нового экспорта, но и поддержке критического импорта, подчеркивают в РЭЦ."Говоря про Азию, невозможно не сказать про сотрудничество Российского экспортного центра с представителями бизнеса Китая. За 8 месяцев 2024 года компаниями Группы РЭЦ в рамках сопровождения и поддержки российских компаний при взаимодействии с партнерами из Китайской Народной Республикой было реализовано более трех тысяч сделок на общую сумму более чем 3 миллиарда долларов США", - отмечает центр.В рамках сессии представителем Минпромторга России отмечены меры, предпринимаемые для стимулирования торговли с азиатскими странами, и ключевые задачи работы торговых представительств России в регионе. Участники обсудили недавно созданный институт цифровых атташе и его роль в развитии торговых отношений. Особое внимание было уделено отраслям российской экономики с наибольшим экспортным потенциалом в Индию и Вьетнам, а также товарам и услугам, пользующимся спросом на индийском рынке.Эксперты также выделили, что для полной реализации экспортного потенциала на азиатском направлении необходимо не только расширять традиционные торговые связи, но и активно развивать сотрудничество в области инноваций, технологий, а также культуры и туризма. Рассмотрели развитие товарооборота и туристической отрасли между Россией и Индонезией, подчеркивая важность укрепления связей с азиатскими партнерами.В ходе мероприятия участники обсудили формирование общего будущего, совместное определение долгосрочных целей и стратегических приоритетов сотрудничества, которые выходят за рамки текущих реалий и учитывают глобальные тренды и вызовы.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
https://ria.ru/20241014/forum-1977920046.html
https://ria.ru/20241014/vystavka-1977950886.html
https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html
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экономика, азия, россия, индия, петр засельский, росэксимбанк, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд "росконгресс"
Экономика, Азия, Россия, Индия, Петр Засельский, Росэксимбанк, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог "Вектор: Азия", посвященный укреплению отношений России с азиатскими партнерами в условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных экономических связей, состоялся в понедельник в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (входит в Группу ВЭБ.РФ).
"Все участники дискуссии сошлись во мнении, что азиатский регион представляет собой огромный потенциал для отечественного бизнеса, который стремится выходить на новые рынки сбыта. Основной фактор, который притягивает российские компании - это динамично развивающаяся экономика и открытость к сотрудничеству стран Азии", - говорится в сообщении РЭЦ.
Эксперты отметили благоприятные условия для расширения присутствия российских компаний на азиатских рынках, в том числе рост экономики и потребительского спроса в странах Азии, развитие инфраструктуры и логистических сетей, что облегчает экспорт и импорт товаров и услуг, государственную поддержку и меры стимулирования для привлечения иностранных инвестиций и развития торгово-экономического сотрудничества.
Также в ходе дискуссии обсуждались вопросы расширения доступа к новым рынкам и технологиям, включая технологии в области энергетики, транспорта, умного города, сельского хозяйства и других отраслей и укрепления политических, культурных, гуманитарных связей, что только способствует укреплению доверия и стабильности в регионе.
Страны Азии обладают значительным потенциалом для роста валового внутреннего продукта в будущем. Эксперты прогнозируют, что экономика Азии вырастет примерно на 4,5% в 2024 году, что превзойдет показатели 2023 года, и продолжит вносить наибольший вклад в мировой экономический рост. Это открывает широкие возможности для российских компаний, стремящихся укрепить уже существующие связи, а также открыть для себя новые рынки и новые экспортные направления на международных рынках.
"Торговля с Азией растет и развивается очень динамично, создавая привлекательные возможности для российских производителей увеличить и диверсифицировать свои продажи. Мы расширяем свою сеть зарубежных представительств. РЭЦ уже есть в Индии
, Китае
и Вьетнаме
. В этом году открыто и начало свою работу представительство РЭЦ в Таиланде
, совсем скоро откроется в Индонезии
. Выбор этих стран не случаен, мы всегда в первую очередь учитываем интересы наших экспортеров. Если в 2023 году количество услуг, предоставленных РЭЦ в рамках поддержки экспорта в Азию, выросло на треть по сравнению с 2022 годом, то в этом году, уже только за 9 месяцев мы превысили годовую поддержку прошлого года. Нами оказано почти 13 тысяч услуг", - рассказал председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский
.
Широкая география присутствия представительств РЭЦ в Азиатском регионе позволит увеличить объемы финансовой поддержки экспортеров, повысит уровень конверсии оказанных услуг в экспортные контракты, а также будет способствовать увеличению не только объемов нового экспорта, но и поддержке критического импорта, подчеркивают в РЭЦ.
"Говоря про Азию, невозможно не сказать про сотрудничество Российского экспортного центра с представителями бизнеса Китая. За 8 месяцев 2024 года компаниями Группы РЭЦ в рамках сопровождения и поддержки российских компаний при взаимодействии с партнерами из Китайской Народной Республикой было реализовано более трех тысяч сделок на общую сумму более чем 3 миллиарда долларов США", - отмечает центр.
В рамках сессии представителем Минпромторга
России отмечены меры, предпринимаемые для стимулирования торговли с азиатскими странами, и ключевые задачи работы торговых представительств России в регионе. Участники обсудили недавно созданный институт цифровых атташе и его роль в развитии торговых отношений. Особое внимание было уделено отраслям российской экономики с наибольшим экспортным потенциалом в Индию и Вьетнам, а также товарам и услугам, пользующимся спросом на индийском рынке.
Эксперты также выделили, что для полной реализации экспортного потенциала на азиатском направлении необходимо не только расширять традиционные торговые связи, но и активно развивать сотрудничество в области инноваций, технологий, а также культуры и туризма. Рассмотрели развитие товарооборота и туристической отрасли между Россией и Индонезией, подчеркивая важность укрепления связей с азиатскими партнерами.
В ходе мероприятия участники обсудили формирование общего будущего, совместное определение долгосрочных целей и стратегических приоритетов сотрудничества, которые выходят за рамки текущих реалий и учитывают глобальные тренды и вызовы.
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы
. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс
.