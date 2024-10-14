https://ria.ru/20241014/forum-1977952901.html

На форуме "Сделано в России" обсудили перспективы экспорта РФ в Азии

На форуме "Сделано в России" обсудили перспективы экспорта РФ в Азии - РИА Новости, 14.10.2024

На форуме "Сделано в России" обсудили перспективы экспорта РФ в Азии

Бизнес-диалог "Вектор: Азия", посвященный укреплению отношений России с азиатскими партнерами в условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:34

2024-10-14T14:34

2024-10-14T14:34

экономика

азия

россия

индия

петр засельский

росэксимбанк

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог "Вектор: Азия", посвященный укреплению отношений России с азиатскими партнерами в условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных экономических связей, состоялся в понедельник в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Все участники дискуссии сошлись во мнении, что азиатский регион представляет собой огромный потенциал для отечественного бизнеса, который стремится выходить на новые рынки сбыта. Основной фактор, который притягивает российские компании - это динамично развивающаяся экономика и открытость к сотрудничеству стран Азии", - говорится в сообщении РЭЦ.Эксперты отметили благоприятные условия для расширения присутствия российских компаний на азиатских рынках, в том числе рост экономики и потребительского спроса в странах Азии, развитие инфраструктуры и логистических сетей, что облегчает экспорт и импорт товаров и услуг, государственную поддержку и меры стимулирования для привлечения иностранных инвестиций и развития торгово-экономического сотрудничества.Также в ходе дискуссии обсуждались вопросы расширения доступа к новым рынкам и технологиям, включая технологии в области энергетики, транспорта, умного города, сельского хозяйства и других отраслей и укрепления политических, культурных, гуманитарных связей, что только способствует укреплению доверия и стабильности в регионе.Страны Азии обладают значительным потенциалом для роста валового внутреннего продукта в будущем. Эксперты прогнозируют, что экономика Азии вырастет примерно на 4,5% в 2024 году, что превзойдет показатели 2023 года, и продолжит вносить наибольший вклад в мировой экономический рост. Это открывает широкие возможности для российских компаний, стремящихся укрепить уже существующие связи, а также открыть для себя новые рынки и новые экспортные направления на международных рынках."Торговля с Азией растет и развивается очень динамично, создавая привлекательные возможности для российских производителей увеличить и диверсифицировать свои продажи. Мы расширяем свою сеть зарубежных представительств. РЭЦ уже есть в Индии, Китае и Вьетнаме. В этом году открыто и начало свою работу представительство РЭЦ в Таиланде, совсем скоро откроется в Индонезии. Выбор этих стран не случаен, мы всегда в первую очередь учитываем интересы наших экспортеров. Если в 2023 году количество услуг, предоставленных РЭЦ в рамках поддержки экспорта в Азию, выросло на треть по сравнению с 2022 годом, то в этом году, уже только за 9 месяцев мы превысили годовую поддержку прошлого года. Нами оказано почти 13 тысяч услуг", - рассказал председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.Широкая география присутствия представительств РЭЦ в Азиатском регионе позволит увеличить объемы финансовой поддержки экспортеров, повысит уровень конверсии оказанных услуг в экспортные контракты, а также будет способствовать увеличению не только объемов нового экспорта, но и поддержке критического импорта, подчеркивают в РЭЦ."Говоря про Азию, невозможно не сказать про сотрудничество Российского экспортного центра с представителями бизнеса Китая. За 8 месяцев 2024 года компаниями Группы РЭЦ в рамках сопровождения и поддержки российских компаний при взаимодействии с партнерами из Китайской Народной Республикой было реализовано более трех тысяч сделок на общую сумму более чем 3 миллиарда долларов США", - отмечает центр.В рамках сессии представителем Минпромторга России отмечены меры, предпринимаемые для стимулирования торговли с азиатскими странами, и ключевые задачи работы торговых представительств России в регионе. Участники обсудили недавно созданный институт цифровых атташе и его роль в развитии торговых отношений. Особое внимание было уделено отраслям российской экономики с наибольшим экспортным потенциалом в Индию и Вьетнам, а также товарам и услугам, пользующимся спросом на индийском рынке.Эксперты также выделили, что для полной реализации экспортного потенциала на азиатском направлении необходимо не только расширять традиционные торговые связи, но и активно развивать сотрудничество в области инноваций, технологий, а также культуры и туризма. Рассмотрели развитие товарооборота и туристической отрасли между Россией и Индонезией, подчеркивая важность укрепления связей с азиатскими партнерами.В ходе мероприятия участники обсудили формирование общего будущего, совместное определение долгосрочных целей и стратегических приоритетов сотрудничества, которые выходят за рамки текущих реалий и учитывают глобальные тренды и вызовы.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.

https://ria.ru/20241014/forum-1977920046.html

https://ria.ru/20241014/vystavka-1977950886.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html

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экономика, азия, россия, индия, петр засельский, росэксимбанк, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд "росконгресс"