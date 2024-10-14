https://ria.ru/20241014/forum-1977920046.html

На форуме "Сделано в России" прошли встречи с иностранными делегациями

На форуме "Сделано в России" прошли встречи с иностранными делегациями - РИА Новости, 14.10.2024

На форуме "Сделано в России" прошли встречи с иностранными делегациями

Впервые на форуме "Сделано в России" представители иностранных делегаций встретились с креативным сообществом из России, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:13

2024-10-14T12:13

2024-10-14T12:42

экономика

москва

андрей золотарев

форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977909829_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_dbca2e964d6238f910d947fb869afca3.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Впервые на форуме "Сделано в России" представители иностранных делегаций встретились с креативным сообществом из России, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Также на полях форума состоялась дискуссия "Смыслы и образы. Экспортный потенциал российских креативных индустрий" на тему смыслов, которые транслируются через продукты кино, анимации и видеоигровой индустрии за рубеж."Сегодня, на форуме "Сделано в России", креативной отрасли отводится такая же важная роль, как и другим индустриям, обладающим экспортным потенциалом. Иностранные делегации из Ирана, Таиланда, Южной Кореи, Киргизии, Белоруссии выразили заинтересованность в организации встреч с российскими "креативщиками" первый раз за историю форума. На мероприятии организован креативный корнер с видеоконтентом от студии "Союзмультфильм", СТВ, "Мечталет", "КиноАтис", "Тундра", а также продуктами игровой индустрии. В рамках деловой программы на открытом диалоге "Смыслы и образы. Экспортный потенциал креативных индустрий" поднимался вопрос о стратегии продвижения российского контента за рубеж, трендах развития отрасли в текущих геополитических условиях, а также роли "мягких" индустрий в продвижении бренда России за рубежом", – рассказал вице–президент РЭЦ Никита Гусаков.Об этом поговорили ведущие эксперты отрасли, представители профильных государственных структур, создатели креативных продуктов, а также первые лица российских и международных медиа-холдингов.Среди них – сценарист фильмов "Сто лет тому вперёд", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Лед" и "Триггер" Андрей Золотарев, генеральный продюсер и совладелец киностудии "Кей ди Студиос" Евгений Мелентьев, генеральный директор "МТС Медиа" Софья Митрофанова, министр правительства Москвы, председатель совета директоров группы компаний "Рики" Илья Попов, генеральный директор студии Cyberia Nova Алексей Копцев, глава 1C Game Studios Альберт Жильцов и заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Андрей Журавский, а также представитель Корейского агентства креативного контента в России и СНГ Си Ву Ким, генеральный продюсер дистрибуционной компании INDIAN FILMS Карен Мирзоян и представитель дистрибьютора кино и анимации Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co. Ltd. Джениффер Цяо.Модератором стал российский писатель Александр Цыпкин."Тема дискуссии оказалась намного шире вопросов, которые мы изначально для себя определили. Важность креативных индустрий с точки зрения вклада в экономику уже ни у кого не вызывает сомнений, однако выбирая стратегию продвижения российского контента за рубеж появляется вопрос о том, какой образ России мы транслируем через кино и индустрии развлечений? Какие механизмы господдержки действительно необходимы для продвижения креативных индустрий за рубежом и как посчитать добавленную стоимость при экспорте контента?" - подчеркнул Никита Гусаков."Сегодня в мире живет 270 миллионов носителей русского языка, и еще десятки миллионов людей хоть и не владеют им, но проявляют интерес к нашей культуре. Эти категории представляют собой целевую аудиторию для производителей контента. Рост экспорта нашего кино и сериалов в нынешних геополитических условиях может произойти, если эта работа станет двусторонней и мы сможем заинтересовать зарубежных коллег не только как экспортеры, но и как перспективный рынок сбыта и новая территория партнерских альянсов", – сказала генеральный директор "МТС Медиа" Софья Митрофанова.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.

https://ria.ru/20241014/forum-1977904657.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977883469.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, андрей золотарев, форум