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На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров - РИА Новости, 14.10.2024
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11:41 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html
На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров
На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров - РИА Новости, 14.10.2024
На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров
Актуальные вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры, а также эффективные методы их преодоления обсудили на сессии "Выход на новые рынки вместе с... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:41
2024-10-14T11:41
экономика
москва
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актуальные вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры, а также эффективные методы их преодоления обсудили на сессии "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта", прошедшей в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Сервис "Профессионалы экспорта" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" объединяет более 500 аккредитованных партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), предоставляя услуги на специализированной B2B-площадке. В дискуссии приняли участие представители компаний-партнеров, которые поделились своим опытом, обсудили распространенные ошибки экспортеров и дали рекомендации по их предотвращению."На сервисе "Профессионалы экспорта" мы нашли эксперта как для организации транспортировки, так и для подготовки экспортного контракта. В настоящее время планируем заказывать поиск новых покупателей, чтобы закрепиться на зарубежном рынке. Для нас как для экспортера важно, что существует такой сервис, который позволяет быстро и в одном месте найти нужного партнера для решения наших вопросов. Мы просто формируем заявку и получаем отклики", - рассказала руководитель экспортного направления компании "Судиславль-Торф" Дина Корякина.Эксперт в области поиска и подбора иностранных партнеров Анна Трубецкая со своей стороны акцентировала внимание на возможностях, которые сегодня открыты для российских предпринимателей на внешних рынках. Она подчеркнула важность активного поиска и анализа потенциальных партнеров, чтобы минимизировать риски и повысить шансы на успешное сотрудничество.Руководитель Центра аналитических исследований Китая Российско-Китайской Гильдии Коммерции (СОВЭД) Павел Трощинский отметил, что в условиях изменяющихся экономических факторов необходимо тщательно прорабатывать условия внешнеторговых сделок. Он подчеркнул, что правильная юридическая формулировка может стать решающим фактором в успешной реализации экспортных сделок. Такую поддержку смогут найти экспортеры на сервисе "Профессионалы экспорта".В свою очередь представитель логистической компании "Модерн Форвардинг" Анастасия Черезова рассказала об основных маршрутах транспортировки и дополнительных услугах логистических компаний, включая платежные сервисы. Она отметила, что выбор надежного логистического партнера и оптимизация транспортных маршрутов играют ключевую роль в успешном экспорте."Российские экспортно ориентированные компании испытывают возрастающую потребность в поддержке со стороны профессионалов в условиях постоянно меняющейся внешней конъюнктуры. Использование цифровых платформ, таких как "Профессионалы экспорта", может значительно сократить время на поиск проверенного оператора экспортных услуг, а также снизить риски в рамках реализации экспортного проекта", - подвел итог обсуждения директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Основная цель "Профессионалов экспорта" - создание пространства, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут находить опытных партнеров для решения различных задач по организации экспортных операций. Сервис начал работу в 2021 году. Сейчас для экспортеров доступно 39 услуг по 9 направлениям. В частности, среди них: проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, интеллектуальная собственность и сертификация, услуги по продвижению.Посмотреть запись трансляции сессии можно на сайте форума.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами Форума выступили: РБК, Россия 24, RT, Мир, Известия, TV BRICS, Москва 24, Business FM, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, Российская газета, Эксперт, News.ru, Малый бизнес Москвы, ФедералПресс, Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.
https://ria.ru/20241014/forum-1977904657.html
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экономика, москва, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Москва, Форум "Сделано в России", Российский экспортный центр (РЭЦ)
На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров

Актуальные вызовы для экспортеров обсудили на сессии форума "Сделано в России"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Форум "Сделано в России". Сессия Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта"
Форум Сделано в России. Сессия Выход на новые рынки вместе с Профессионалами экспорта - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Форум "Сделано в России". Сессия Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актуальные вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры, а также эффективные методы их преодоления обсудили на сессии "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта", прошедшей в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Сервис "Профессионалы экспорта" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" объединяет более 500 аккредитованных партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), предоставляя услуги на специализированной B2B-площадке. В дискуссии приняли участие представители компаний-партнеров, которые поделились своим опытом, обсудили распространенные ошибки экспортеров и дали рекомендации по их предотвращению.
Спутник Зоркий-2М на выставке Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Форум "Сделано в России" представил достижения отечественных производителей
Вчера, 10:44
"На сервисе "Профессионалы экспорта" мы нашли эксперта как для организации транспортировки, так и для подготовки экспортного контракта. В настоящее время планируем заказывать поиск новых покупателей, чтобы закрепиться на зарубежном рынке. Для нас как для экспортера важно, что существует такой сервис, который позволяет быстро и в одном месте найти нужного партнера для решения наших вопросов. Мы просто формируем заявку и получаем отклики", - рассказала руководитель экспортного направления компании "Судиславль-Торф" Дина Корякина.
Эксперт в области поиска и подбора иностранных партнеров Анна Трубецкая со своей стороны акцентировала внимание на возможностях, которые сегодня открыты для российских предпринимателей на внешних рынках. Она подчеркнула важность активного поиска и анализа потенциальных партнеров, чтобы минимизировать риски и повысить шансы на успешное сотрудничество.
Руководитель Центра аналитических исследований Китая Российско-Китайской Гильдии Коммерции (СОВЭД) Павел Трощинский отметил, что в условиях изменяющихся экономических факторов необходимо тщательно прорабатывать условия внешнеторговых сделок. Он подчеркнул, что правильная юридическая формулировка может стать решающим фактором в успешной реализации экспортных сделок. Такую поддержку смогут найти экспортеры на сервисе "Профессионалы экспорта".
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России"
8 октября, 10:22
В свою очередь представитель логистической компании "Модерн Форвардинг" Анастасия Черезова рассказала об основных маршрутах транспортировки и дополнительных услугах логистических компаний, включая платежные сервисы. Она отметила, что выбор надежного логистического партнера и оптимизация транспортных маршрутов играют ключевую роль в успешном экспорте.
"Российские экспортно ориентированные компании испытывают возрастающую потребность в поддержке со стороны профессионалов в условиях постоянно меняющейся внешней конъюнктуры. Использование цифровых платформ, таких как "Профессионалы экспорта", может значительно сократить время на поиск проверенного оператора экспортных услуг, а также снизить риски в рамках реализации экспортного проекта", - подвел итог обсуждения директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Основная цель "Профессионалов экспорта" - создание пространства, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут находить опытных партнеров для решения различных задач по организации экспортных операций. Сервис начал работу в 2021 году. Сейчас для экспортеров доступно 39 услуг по 9 направлениям. В частности, среди них: проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, интеллектуальная собственность и сертификация, услуги по продвижению.
Посмотреть запись трансляции сессии можно на сайте форума.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Карту" российского экспорта раскроют на форуме "Сделано в России"
4 октября, 10:53
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Информационными партнерами Форума выступили: РБК, Россия 24, RT, Мир, Известия, TV BRICS, Москва 24, Business FM, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, Российская газета, Эксперт, News.ru, Малый бизнес Москвы, ФедералПресс, Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.
 
ЭкономикаМоскваФорум "Сделано в России"Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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