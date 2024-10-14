https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html

На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров

На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров - РИА Новости, 14.10.2024

На форуме "Сделано в России" обсудили актуальные вызовы для экспортеров

Актуальные вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры, а также эффективные методы их преодоления обсудили на сессии "Выход на новые рынки вместе с... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:41

2024-10-14T11:41

2024-10-14T11:41

экономика

москва

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актуальные вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры, а также эффективные методы их преодоления обсудили на сессии "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта", прошедшей в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Сервис "Профессионалы экспорта" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" объединяет более 500 аккредитованных партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), предоставляя услуги на специализированной B2B-площадке. В дискуссии приняли участие представители компаний-партнеров, которые поделились своим опытом, обсудили распространенные ошибки экспортеров и дали рекомендации по их предотвращению."На сервисе "Профессионалы экспорта" мы нашли эксперта как для организации транспортировки, так и для подготовки экспортного контракта. В настоящее время планируем заказывать поиск новых покупателей, чтобы закрепиться на зарубежном рынке. Для нас как для экспортера важно, что существует такой сервис, который позволяет быстро и в одном месте найти нужного партнера для решения наших вопросов. Мы просто формируем заявку и получаем отклики", - рассказала руководитель экспортного направления компании "Судиславль-Торф" Дина Корякина.Эксперт в области поиска и подбора иностранных партнеров Анна Трубецкая со своей стороны акцентировала внимание на возможностях, которые сегодня открыты для российских предпринимателей на внешних рынках. Она подчеркнула важность активного поиска и анализа потенциальных партнеров, чтобы минимизировать риски и повысить шансы на успешное сотрудничество.Руководитель Центра аналитических исследований Китая Российско-Китайской Гильдии Коммерции (СОВЭД) Павел Трощинский отметил, что в условиях изменяющихся экономических факторов необходимо тщательно прорабатывать условия внешнеторговых сделок. Он подчеркнул, что правильная юридическая формулировка может стать решающим фактором в успешной реализации экспортных сделок. Такую поддержку смогут найти экспортеры на сервисе "Профессионалы экспорта".В свою очередь представитель логистической компании "Модерн Форвардинг" Анастасия Черезова рассказала об основных маршрутах транспортировки и дополнительных услугах логистических компаний, включая платежные сервисы. Она отметила, что выбор надежного логистического партнера и оптимизация транспортных маршрутов играют ключевую роль в успешном экспорте."Российские экспортно ориентированные компании испытывают возрастающую потребность в поддержке со стороны профессионалов в условиях постоянно меняющейся внешней конъюнктуры. Использование цифровых платформ, таких как "Профессионалы экспорта", может значительно сократить время на поиск проверенного оператора экспортных услуг, а также снизить риски в рамках реализации экспортного проекта", - подвел итог обсуждения директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Основная цель "Профессионалов экспорта" - создание пространства, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут находить опытных партнеров для решения различных задач по организации экспортных операций. Сервис начал работу в 2021 году. Сейчас для экспортеров доступно 39 услуг по 9 направлениям. В частности, среди них: проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, интеллектуальная собственность и сертификация, услуги по продвижению.Посмотреть запись трансляции сессии можно на сайте форума.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами Форума выступили: РБК, Россия 24, RT, Мир, Известия, TV BRICS, Москва 24, Business FM, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, Российская газета, Эксперт, News.ru, Малый бизнес Москвы, ФедералПресс, Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.

https://ria.ru/20241014/forum-1977904657.html

https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html

https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html

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Ольга Фомченкова

экономика, москва, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)