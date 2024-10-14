https://ria.ru/20241014/forum-1977904657.html

Форум "Сделано в России" представил достижения отечественных производителей

Форум "Сделано в России" представил достижения отечественных производителей - РИА Новости, 14.10.2024

Форум "Сделано в России" представил достижения отечественных производителей

Участники Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), могут поближе познакомиться... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:44

2024-10-14T10:44

2024-10-14T12:37

экономика

россия

москва

ярославль

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

центр международной торговли

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Участники Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), могут поближе познакомиться с достижениями отечественных компаний, сообщил центр."На площадке форума, который проходит 14 октября в Центре международной торговли в Москве, работает интерактивная выставочная зона площадью 450 квадратных метров. Здесь гости форума из России, стран ближнего и дальнего зарубежья могут найти уникальную продукцию и решения, которые либо уже представлены на внешних рынках, либо имеют высокий экспортный потенциал", — говорится в релизе.Выставочную зону в этом году поделили на четыре кластера: "Промышленность и машиностроение", IT, "Медицина", "Креативные индустрии". Всего там представлены более 50 производителей из разных регионов России.Это и крупные производители, такие как "Росатом", многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении и строительстве, Сибирский электротехнический завод, который более 80 лет остается одним из ведущих производителей электродвигателей, или крупнейший производитель биотехнологических препаратов "Герофарм".Здесь же — уникальные решения от амбициозного малого и среднего бизнеса: портативный водный велосипед от компании "Сибайк" из Ярославля, высокотехнологичные спутниковые компоненты и платформы космических аппаратов от частной компании "Спутникс" из Москвы, первые в мире инновационные 5D-принтеры от волгоградской компании "Стереотек", первая в России собственная беговая дорожка с функцией автоматизации тренинга от "Индео Лаб" и многое другое.Большое внимание привлекает зона креативных индустрий, которые все активнее смотрят на внешние рынки. Так, гости форума могут оценить видеоигры отечественных разработчиков, а также отечественный киноконтент."На форуме представлены поражающие и вдохновляющие решения: единственный в нашей стране протез кисти с сенсорным экраном, высокотехнологичные наноспутники, лидирующие по скорости и точности системы распознавания лиц, силуэтов, машин и многое другое. И эти решения — небольшая часть той продукции, которая отличается уникальностью, надежностью, высоким качеством, теми повышенными характеристиками, которые продвигаются и будут продвигаться в рамках программы "Сделано в России", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На площадке форума работает также ярмарка, где участники могут попробовать продукцию российских производителей. Так, продукты питания представляют здесь 25 компаний, среди которых "Белевская пастила", "Макфа", "Объединенные кондитеры", "Иль Мио Мороженко", "Байкал Аква" и другие.Рядом — товары народного промысла от Палехских мастерских из Ивановской области и Московской сувенирной игрушки, а также сувениры ручной работы из природных материалов из Архангельска. Всего выставлено более пяти тысяч единиц товара.Форум проходит под эгидой национального бренда "Сделано в России". Сейчас это комплексная программа продвижения РЭЦ, которая позволяет знакомить иностранных покупателей с продукцией отечественных компаний на международных выставках и бизнес-миссиях по всему миру, через национальные магазины РЭЦ Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, через шоурумы в разных странах, а также масштабные, уникальные маркетинговые мероприятия, в которых активно участвуют амбассадоры "Сделано в России" с многомиллионной аудиторией за рубежом.Организатор международного экспортного форума "Сделано в России" — РЭЦ. Генеральные партнеры — ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html

https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

россия

москва

ярославль

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, ярославль, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), центр международной торговли, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "сделано в россии"