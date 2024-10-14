Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"
Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Сделано в России"
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в форуме "Сделано в России", выступит на пленарном заседании мероприятия, сообщила пресс-служба правительства.
"Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании 12-го Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.
В мероприятии также примет участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Международный экспортный форум "Сделано в России" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж. Форум проводится в двенадцатый раз, он стал площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности. Участники форума – крупный, средний и малый бизнес, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.
Мишустин в пятый раз примет участие в форуме "Сделано в России". В 2023 году глава российского кабмина отмечал, что Москва справляется с вызовами внешнего давления и санкций со стороны Запада в сфере внешней торговли, отмечал наращивание контактов с дружественными странами, с партнёрами по Евразийскому союзу, СНГ, ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки.