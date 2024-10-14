https://ria.ru/20241014/forum-1977883469.html

Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"

Мишустин выступит на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в форуме "Сделано в России", выступит на пленарном заседании мероприятия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:08

2024-10-14T00:08

2024-10-14T08:09

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в форуме "Сделано в России", выступит на пленарном заседании мероприятия, сообщила пресс-служба правительства. "Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании 12-го Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина. В мероприятии также примет участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Международный экспортный форум "Сделано в России" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж. Форум проводится в двенадцатый раз, он стал площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности. Участники форума – крупный, средний и малый бизнес, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты. Мишустин в пятый раз примет участие в форуме "Сделано в России". В 2023 году глава российского кабмина отмечал, что Москва справляется с вызовами внешнего давления и санкций со стороны Запада в сфере внешней торговли, отмечал наращивание контактов с дружественными странами, с партнёрами по Евразийскому союзу, СНГ, ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки.

https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html

https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, африка, михаил мишустин, снг, шос, брикс, денис мантуров, форум "сделано в россии"