Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 14.10.2024 (обновлено: 08:09 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/forum-1977883469.html
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"
Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в форуме "Сделано в России", выступит на пленарном заседании мероприятия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T00:08
2024-10-14T08:09
экономика
россия
москва
африка
михаил мишустин
снг
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в форуме "Сделано в России", выступит на пленарном заседании мероприятия, сообщила пресс-служба правительства. "Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании 12-го Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина. В мероприятии также примет участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Международный экспортный форум "Сделано в России" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж. Форум проводится в двенадцатый раз, он стал площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности. Участники форума – крупный, средний и малый бизнес, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты. Мишустин в пятый раз примет участие в форуме "Сделано в России". В 2023 году глава российского кабмина отмечал, что Москва справляется с вызовами внешнего давления и санкций со стороны Запада в сфере внешней торговли, отмечал наращивание контактов с дружественными странами, с партнёрами по Евразийскому союзу, СНГ, ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки.
https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html
https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html
россия
москва
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, африка, михаил мишустин, снг, шос, брикс, денис мантуров, форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Москва, Африка, Михаил Мишустин, СНГ, ШОС, БРИКС, Денис Мантуров, Форум "Сделано в России"
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"

Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Сделано в России"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в форуме "Сделано в России", выступит на пленарном заседании мероприятия, сообщила пресс-служба правительства.
"Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании 12-го Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России"
8 октября, 10:22
В мероприятии также примет участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Международный экспортный форум "Сделано в России" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж. Форум проводится в двенадцатый раз, он стал площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности. Участники форума – крупный, средний и малый бизнес, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.
Мишустин в пятый раз примет участие в форуме "Сделано в России". В 2023 году глава российского кабмина отмечал, что Москва справляется с вызовами внешнего давления и санкций со стороны Запада в сфере внешней торговли, отмечал наращивание контактов с дружественными странами, с партнёрами по Евразийскому союзу, СНГ, ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Карту" российского экспорта раскроют на форуме "Сделано в России"
4 октября, 10:53
 
ЭкономикаРоссияМоскваАфрикаМихаил МишустинСНГШОСБРИКСДенис МантуровФорум "Сделано в России"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала