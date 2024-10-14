https://ria.ru/20241014/fbr-1977869219.html

СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением

СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением - РИА Новости, 14.10.2024

СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением

Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T01:17

2024-10-14T01:17

2024-10-14T01:20

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камала харрис

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Двенадцатого октября помощники шерифа задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа."ФБР не считает, что это было попыткой покушения", - говорится в материале издания.Собеседники газеты заявили, что жизнь Трампа якобы не была в опасности.Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20241012/iran-1977706645.html

https://ria.ru/20241013/khakery-1977789841.html

сша

риверсайд

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фбр, в мире, сша, риверсайд, дональд трамп, калифорния, камала харрис, ак-47