Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 14.10.2024 (обновлено: 01:20 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/fbr-1977869219.html
СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением
СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением - РИА Новости, 14.10.2024
СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением
Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T01:17
2024-10-14T01:20
фбр
в мире
сша
риверсайд
дональд трамп
калифорния
камала харрис
ак-47
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/58/1486415818_0:164:2049:1317_1920x0_80_0_0_c612b842e61a9edeb1b8f2915f820f23.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Двенадцатого октября помощники шерифа задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа."ФБР не считает, что это было попыткой покушения", - говорится в материале издания.Собеседники газеты заявили, что жизнь Трампа якобы не была в опасности.Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20241012/iran-1977706645.html
https://ria.ru/20241013/khakery-1977789841.html
сша
риверсайд
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/58/1486415818_140:0:1896:1317_1920x0_80_0_0_311a2ab995af5296dbeeec023803afd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фбр, в мире, сша, риверсайд, дональд трамп, калифорния, камала харрис, ак-47
ФБР, В мире, США, Риверсайд, Дональд Трамп, Калифорния, Камала Харрис, АК-47
СМИ: ФБР отказалось считать инцидент у места выступления Трампа покушением

NYP: ФБР не считает покушением на Трампа инцидент вблизи места его выступления

© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Двенадцатого октября помощники шерифа задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа
12 октября, 05:11
"ФБР не считает, что это было попыткой покушения", - говорится в материале издания.
Собеседники газеты заявили, что жизнь Трампа якобы не была в опасности.
Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана.
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ
Вчера, 02:15
 
ФБРВ миреСШАРиверсайдДональд ТрампКалифорнияКамала ХаррисАК-47
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала