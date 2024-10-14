https://ria.ru/20241014/evrosoyuz-1978028244.html

Эксперт: европейский рынок почти недоступен для стран, не входящих в ЕС

Эксперт: европейский рынок почти недоступен для стран, не входящих в ЕС - РИА Новости, 14.10.2024

Эксперт: европейский рынок почти недоступен для стран, не входящих в ЕС

Европейский рынок почти недоступен для стран, не являющихся членами Евросоюза, заявил в понедельник эксперт Финансового университета при правительстве РФ Шота... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:59

2024-10-14T19:59

2024-10-14T19:59

армения

грузия

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евросоюз

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ЕРЕВАН, 14 окт - РИА Новости. Европейский рынок почти недоступен для стран, не являющихся членами Евросоюза, заявил в понедельник эксперт Финансового университета при правительстве РФ Шота Апхаидзе. "Рынок там очень диверсифицирован. Можно сказать, что забраться на внутриевропейский рынок - это фактически нонсенс, это фантастика. Таким странам, как Армения и Грузия, которые не являются членами Евросоюза, даже кандидату (на вступление в ЕС - ред.), ограничивают во всем. Там очень много требований, очень много стандартов", - сказал Апхаидзе в ходе научно-культурного форума "От традиций к безопасности", организованном представительством Россотрудничества в Армении. По его словам, опыт Восточной Европы, присоединения стран Балтии или Восточных Балкан, Румынии, Болгарии к Европейскому союзу, показывает, что в этих странах вымерла абсолютно вся промышленность, сельская хозяйство. "Потому что есть определенные монополии, французские производители, испанские производители, капиталистическая система. И вот, когда восточный социалистический блок оказался в этой капиталистической системе, конечно же, монополисты убили все. Потому что, зачем им нужен конкурент, им нужен рынок сбыта, нужна дешевая рабочая сила" - отметил эксперт. Он отметил, что в европейском направлении не все негативно, можно что-то получить, например, в виде грантов, субсидирования и так далее. "Но смотря куда это всё уходит. В целом, государственная структура в данном случае не меняется. И когда речь идет о Грузии, об Армении, надо понимать, что процесс вступления в Евросоюз – это достаточно долгий процесс... Независимо от того, какие этапы, какие ступеньки проходит та или иная страна, принимается политическое решение, которое принимают западноевропейские страны. Им выгодно - они будут принимать это решение, невыгодно - не будут", - заявил Апхаидзе. В частности, он напомнил, что Турцию, экономически во многом превосходящую многие европейские страны, не приняли в Евросоюз, потому что эта страна географически, по национальному, по религиозному составу не нужна в Евросоюзе. "Так же, как и не нужна на самом деле ни Грузия, ни Армения. Это объективная реальность. Сколько бы сейчас не придумывали сказок разные политики, выражали свое субъективное мнение, исходя из своих политических интересов, это абсолютный нонсенс", - заявил Апхаидзе. В организованном представительством Россотрудничества в Армении форуме приняли участие эксперты из Армении, России и Грузии.

https://ria.ru/20240320/es-1934369406.html

https://ria.ru/20240621/peskov-1954511504.html

армения

грузия

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армения, грузия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евросоюз