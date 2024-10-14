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"Россия бедная". Евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы - РИА Новости, 14.10.2024
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21:31 14.10.2024 (обновлено: 22:23 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html
"Россия бедная". Евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы
"Россия бедная". Евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы - РИА Новости, 14.10.2024
"Россия бедная". Евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы
Лжи, которая распространяется о России на Западе, нельзя верить, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:31
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БРАТИСЛАВА, 14 окт — РИА Новости. Лжи, которая распространяется о России на Западе, нельзя верить, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в Telegram-канале.В понедельник политик приехал в Москву по случаю 80-летия МГИМО.&quot;Могу подтвердить, что о России распространяется на Западе невероятная ложь. &lt;...&gt; Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни. Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям&quot;, — сказал он, стоя в магазине бытовой техники в столице.Блага также предложил европейцам подумать о том, сколько они платят за литр бензина, отметив, что в России он стоит лишь около 60 центов."Говорят, что Россия бедная из-за войны, что тут грязь и бардак. Пойдемте вместе посмотрим в московское метро, как это выглядит. &lt;...&gt; Посмотрите, как здесь красиво. Я был в метро и в Париже, и в Нью-Йорке — вот там были грязь и бардак", — добавил Блага на фоне одной из станций московского метро.Он отметил, что экономика России растет, несмотря на санкции, тогда как европейские страны сами пострадали из-за рестрикций. Блага также заметил, что россияне не стыдятся своей истории и не уничтожают памятники. Евродепутат подчеркнул, что в стране бережно сохраняют и историческую правду о победе над нацизмом.Ранее Блага заявил, что приехал в Москву для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобию, которая есть сейчас на Западе.
https://ria.ru/20241003/slovakiya-1976187182.html
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"Здесь высокое качество жизни". Евродепутат поделился впечатлениями о России
Евродепутат от Словакии Любош Блага, находящийся в Москве, призвал не верить лжи, которая распространяется о России на Западе.
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мгимо, россия, москва, словакия, общество
МГИМО, Россия, Москва, Словакия, Общество
"Россия бедная". Евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы

Посетивший Москву евродепутат от Словакии призвал не верить лжи Запада о России

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БРАТИСЛАВА, 14 окт — РИА Новости. Лжи, которая распространяется о России на Западе, нельзя верить, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в Telegram-канале.
В понедельник политик приехал в Москву по случаю 80-летия МГИМО.
«

"Могу подтвердить, что о России распространяется на Западе невероятная ложь. <...> Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни. Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям", — сказал он, стоя в магазине бытовой техники в столице.

Блага также предложил европейцам подумать о том, сколько они платят за литр бензина, отметив, что в России он стоит лишь около 60 центов.
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"Говорят, что Россия бедная из-за войны, что тут грязь и бардак. Пойдемте вместе посмотрим в московское метро, как это выглядит. <...> Посмотрите, как здесь красиво. Я был в метро и в Париже, и в Нью-Йорке — вот там были грязь и бардак", — добавил Блага на фоне одной из станций московского метро.
Он отметил, что экономика России растет, несмотря на санкции, тогда как европейские страны сами пострадали из-за рестрикций. Блага также заметил, что россияне не стыдятся своей истории и не уничтожают памятники. Евродепутат подчеркнул, что в стране бережно сохраняют и историческую правду о победе над нацизмом.
Ранее Блага заявил, что приехал в Москву для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобию, которая есть сейчас на Западе.
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