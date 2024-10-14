Рейтинг@Mail.ru
ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 14.10.2024 (обновлено: 16:03 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/es-1977974429.html
ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии
ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии - РИА Новости, 14.10.2024
ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии
Совет ЕС в понедельник утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию ситуации в Молдавии, под ограничения попала одна организация и пять физлиц, РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:02
2024-10-14T16:03
в мире
молдавия
гагаузия
брюссель
евгения гуцул
майя санду
юрий кузнецов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879478_0:133:3150:1906_1920x0_80_0_0_32d0f53678235117412ba09aa57696aa.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию ситуации в Молдавии, под ограничения попала одна организация и пять физлиц, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС заявления. Решение о санкциях вступило в силу. Под ограничения, помимо Гуцул, также попали политики Гагаузской автономии Юрий Кузнецов, Илья Узун и Михаил Влах, а также основатель АНО "Евразия" Нелли Парутенко. В числе оказавшихся под ограничениями организаций значится АНО "Евразия". Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. 9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс в то время, как глава Еврокомиссии решила нанести визит в Кишинев как раз в преддверии голосования по присоединению этой страны к Евросоюзу и обещала действующему президенту Майе Санду 1,8 млрд еврл инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. Режим санкций ЕС "за дестабилизацию ситуации в Молдавии" был утвержден главами МИД стран союза 24 апреля прошлого года. В ЕС заявляли, что он будет направлен "против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдавии". В мае прошлого года был согласован первый список фигурантов из 11 физлиц и одной организации, в котором оказались ряд оппозиционных молдавских политиков и представителей бизнеса, в том числе, оппозиционный политик Илан Шор. В настоящее время эти санкции действуют до 29 апреля 2025 года. Персональные санкции Евросоюза предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны сообщества. -0-
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
https://ria.ru/20241014/moldavija-1977929990.html
https://ria.ru/20240803/vlah-1963908365.html
молдавия
гагаузия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879478_421:0:3150:2047_1920x0_80_0_0_8e045883504807dd0fc08e670d0251bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, брюссель, евгения гуцул, майя санду, юрий кузнецов, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Брюссель, Евгения Гуцул, Майя Санду, Юрий Кузнецов, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии

ЕС утвердил расширение санкций за дестабилизацию ситуации в Молдавии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию ситуации в Молдавии, под ограничения попала одна организация и пять физлиц, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС заявления.
Решение о санкциях вступило в силу.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии
20 марта, 14:52
Под ограничения, помимо Гуцул, также попали политики Гагаузской автономии Юрий Кузнецов, Илья Узун и Михаил Влах, а также основатель АНО "Евразия" Нелли Парутенко. В числе оказавшихся под ограничениями организаций значится АНО "Евразия".
Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. 9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс в то время, как глава Еврокомиссии решила нанести визит в Кишинев как раз в преддверии голосования по присоединению этой страны к Евросоюзу и обещала действующему президенту Майе Санду 1,8 млрд еврл инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики
Вчера, 13:05
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Режим санкций ЕС "за дестабилизацию ситуации в Молдавии" был утвержден главами МИД стран союза 24 апреля прошлого года. В ЕС заявляли, что он будет направлен "против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдавии". В мае прошлого года был согласован первый список фигурантов из 11 физлиц и одной организации, в котором оказались ряд оппозиционных молдавских политиков и представителей бизнеса, в том числе, оппозиционный политик Илан Шор. В настоящее время эти санкции действуют до 29 апреля 2025 года.
Персональные санкции Евросоюза предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны сообщества. -0-
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Экс-глава Гагаузии призвала Санду не проводить референдум по евроинтеграции
3 августа, 21:18
 
В миреМолдавияГагаузияБрюссельЕвгения ГуцулМайя СандуЮрий КузнецовЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала