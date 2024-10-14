Боррель заявил о расколе в ЕС по поставкам оружия Израилю
Боррель: в ЕС есть разногласия по запрету на поставки оружия Израилю
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Среди государств Евросоюза наблюдаются глубокие разногласия по поводу запрета на поставки оружия в Израиль на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя соответствующие призывы Франции и Испании.
"По этому вопросу есть серьезный раскол. Некоторые государства предлагают, напротив, увеличить поставки", - сказала Боррель журналистам в Люксембурге перед началом заседания глав МИД Евросоюза.
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров.
На прошлой неделе представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Европейский союз не обладает компетенциями для того, чтобы вводить эмбарго на поставки оружия в Израиль или в другие страны и регионы мира, такие решения могут приниматься на уровне отдельных государств. Он напомнил, что для введения эмбарго необходимо решение ООН или единогласное решение всех государств-членов Евросоюза по введению соответствующих ограничений.
Ранее Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
В сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.