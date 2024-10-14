https://ria.ru/20241014/er-1977926862.html

"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае

"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае - РИА Новости, 14.10.2024

"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае

Кандидаты от партии "Единая Россия" набрали 92% голосов на выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов в Алтайском крае,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:51

2024-10-14T12:51

2024-10-14T12:51

политика

алтайский край

новосибирская область

единая россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" набрали 92% голосов на выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях, сообщили в пресс-службе партии. "Кандидаты от "Единой России" набрали 92% голосов на выборах в прошедшее воскресенье. Глав муниципальных образований и депутатов представительных органов выбирали в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях", - говорится в сообщении. В партии добавили, что в ходе 34 кампаний замещалось 525 мандатов. "По итогам голосования кандидаты от "Единой России" получили 482 мандата", - добавили в "Единой России". Выборы в органы местного самоуправления в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях прошли 13 октября.

https://ria.ru/20240909/er-1971578778.html

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политика, алтайский край, новосибирская область, единая россия