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"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае - РИА Новости, 14.10.2024
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12:51 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/er-1977926862.html
"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае
"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае - РИА Новости, 14.10.2024
"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае
Кандидаты от партии "Единая Россия" набрали 92% голосов на выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов в Алтайском крае,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:51
2024-10-14T12:51
политика
алтайский край
новосибирская область
единая россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" набрали 92% голосов на выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях, сообщили в пресс-службе партии. "Кандидаты от "Единой России" набрали 92% голосов на выборах в прошедшее воскресенье. Глав муниципальных образований и депутатов представительных органов выбирали в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях", - говорится в сообщении. В партии добавили, что в ходе 34 кампаний замещалось 525 мандатов. "По итогам голосования кандидаты от "Единой России" получили 482 мандата", - добавили в "Единой России". Выборы в органы местного самоуправления в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях прошли 13 октября.
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политика, алтайский край, новосибирская область, единая россия
Политика, Алтайский край, Новосибирская область, Единая Россия
"Единая Россия" набрала 92% голосов на выборах в Алтайском крае

ЕР набрала 92% голосов на выборах глав муниципальных образований на Алтае

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" набрали 92% голосов на выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях, сообщили в пресс-службе партии.
"Кандидаты от "Единой России" набрали 92% голосов на выборах в прошедшее воскресенье. Глав муниципальных образований и депутатов представительных органов выбирали в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях", - говорится в сообщении.
В партии добавили, что в ходе 34 кампаний замещалось 525 мандатов.
"По итогам голосования кандидаты от "Единой России" получили 482 мандата", - добавили в "Единой России".
Выборы в органы местного самоуправления в Алтайском крае, Костромской, Смоленской и Новосибирской областях прошли 13 октября.
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