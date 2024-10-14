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Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия - РИА Новости, 14.10.2024
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23:14 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/eksport-1978043852.html
Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия
Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия - РИА Новости, 14.10.2024
Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия
Российская Федерация должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, чтобы достичь цели президентского указа к 2030 году, сообщила министр... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:14
2024-10-14T23:14
экономика
россия
оксана лут
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская Федерация должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, чтобы достичь цели президентского указа к 2030 году, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме "Сделано в России". "Что мы ожидаем к 2030 году. В соответствии с указом президента мы должны иметь 55,2 миллиарда доллара экспорта (продовольствия - ред.). Мы это разбили на объемы. Аналитически у нас получается, что мы должны поставлять ежегодно на рынок 122 миллиона тонн продукции", - сказала Лут. Она уточнила, что рост в натуральном выражении должен составить 18%. "Таким образом, мы делаем вывод о том, что мы должны экспортировать больше более дорогостоящей продукции", - отметила министр. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который был опубликован на сайте Кремля.
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экономика, россия, оксана лут, владимир путин
Экономика, Россия, Оксана Лут, Владимир Путин
Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия

Лут: РФ должна ежегодно экспортировать 122 млн тонн продовольствия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут
Кандидат на должность министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кандидат на должность министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская Федерация должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, чтобы достичь цели президентского указа к 2030 году, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме "Сделано в России".
"Что мы ожидаем к 2030 году. В соответствии с указом президента мы должны иметь 55,2 миллиарда доллара экспорта (продовольствия - ред.). Мы это разбили на объемы. Аналитически у нас получается, что мы должны поставлять ежегодно на рынок 122 миллиона тонн продукции", - сказала Лут.
Она уточнила, что рост в натуральном выражении должен составить 18%. "Таким образом, мы делаем вывод о том, что мы должны экспортировать больше более дорогостоящей продукции", - отметила министр.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который был опубликован на сайте Кремля.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутВладимир Путин
 
 
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