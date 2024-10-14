https://ria.ru/20241014/eksport-1978043852.html

Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия

Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия - РИА Новости, 14.10.2024

Лут рассказала о выполнении указа президента об экспорте продовольствия

Российская Федерация должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, чтобы достичь цели президентского указа к 2030 году, сообщила министр... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T23:14

2024-10-14T23:14

2024-10-14T23:14

экономика

россия

оксана лут

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская Федерация должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, чтобы достичь цели президентского указа к 2030 году, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме "Сделано в России". "Что мы ожидаем к 2030 году. В соответствии с указом президента мы должны иметь 55,2 миллиарда доллара экспорта (продовольствия - ред.). Мы это разбили на объемы. Аналитически у нас получается, что мы должны поставлять ежегодно на рынок 122 миллиона тонн продукции", - сказала Лут. Она уточнила, что рост в натуральном выражении должен составить 18%. "Таким образом, мы делаем вывод о том, что мы должны экспортировать больше более дорогостоящей продукции", - отметила министр. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который был опубликован на сайте Кремля.

https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html

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экономика, россия, оксана лут, владимир путин