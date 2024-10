https://ria.ru/20241014/ekonomika-1978008358.html

Лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2024 год

Лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2024 год - РИА Новости, 14.10.2024

Лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2024 год

Американский экономист Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu) родился 3 сентября 1967 года в Стамбуле (Турция). Имеет армянские корни.

Аджемоглу ДаронАмериканский экономист Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu) родился 3 сентября 1967 года в Стамбуле (Турция). Имеет армянские корни. В 1986 году окончил среднюю школу Галатасарай (Galatasaray High School) в Стамбуле. В 1989 году получил степень бакалавра в Йоркском университете (Йорк, Великобритания), в 1990 году – степень магистра в Лондонской школе экономики(LSE), а в 1992 году там же защитил докторскую диссертацию по экономике.В начале своей академической карьеры в 1992-1993 годы работал преподавателем в Лондонской школе экономики.В 1993 году начал работать в Массачусетском технологическом институте (MIT, Кембридж, Массачусетс, США). В 1997-2000 годы – доцент, в 2000 году был назначен профессором экономики. В 2019 году за особые достижения получил должность институтского профессора факультета экономики Массачусетского технологического института, где работает по настоящее время. Область его исследований – макроэкономика, политическая экономия, экономика труда, экономика развития, экономическая теория.Является членом программы экономического роста Канадского института перспективных исследований.Член Американской академии искусств и наук (2006).Член Национальной академии наук США (2014).Член Турецкой академии наук (2013).В соавторстве с экономистом Джеймсом Робинсоном написал книгу "Почему нации терпят неудачу" ("Why Nations Fail", 2012). Издание вошло в список номинантов премии Financial Times (2012) как лучшая книга в области бизнеса, а также в список бестселлеров газеты New York Times в 2012 году. Книга удостоена ряда международных премий. Также является соавтором ряда книг – "Экономические истоки диктатуры и демократии" (в соавторстве с Джеймсом Робинсоном), которая была удостоена премий Вудро Вильсона и Уильяма Райкера, "Введение в современный экономический рост и принципы экономики" (в соавторстве с Дэвидом Лейбсоном и Джоном Листом) и "Узкий коридор: государства, общества и судьба свободы" (в соавторстве с Джеймсом Робинсоном).Автор множества публикаций по экономике. Входит в десятку самых цитируемых экономистов в мире по версии IDEAS/RePEc.Большая часть его работ посвящена изучению политических, экономических и социальных истоков различий в экономическом развитии разных обществ. Он также исследовал институциональную и политическую эволюцию стран и роль технологий в формировании экономического роста.Аджемоглу является соредактором "Econometrica, Review of Economics and Statistics" и заместителем редактора "Journal of Economic Growth", а также членом редакционного комитета "Annual Review of Economics".Обладатель большого числа наград и премий. В их числе – премия памяти Адама Смита, (Йоркский университет, 1989), премия Роберта Маккензи (Лондонская школа экономики, 1990, 1992), премия Т. В. Шульца (Чикагский университет, 2004), премия за выдающиеся научные достижения (от Турецкой ассоциации наук, 2006), премия Неммерса по экономике (2012), премия за лучшую политическую книгу года за книгу "Почему нации терпят неудачу" (2013), Большая президентская награда Турции в области культуры и искусств (2013), премия BBVA Frontiers of Knowledge в области экономики (2017), премия в области мировой экономики (2019), премия Fordham Trailblazer (2020), премия SwissFinance Institute Outstanding PaperAward, (2022), премия Берлинского центра социальных наук WZB (2023) и многие другие.14 октября 2024 года Дарону Аджемоглу совместно с Саймоном Джонсоном и Джеймсом А. Робинсоном была присуждена премия по экономике памяти Альфреда Нобеля "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание". Джонсон СаймонБритано-американский экономист Саймон Джонсон (Simon Johnson) родился 16 января 1963 года в Шеффилде (Великобритания). Получил степень бакалавра по экономике и политике в Оксфордском университете, степень магистра по экономике в Манчестерском университете. В 1989 году получил докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте. Профессор в Школе менеджмента имени Слоана при Массачусетском технологическом институте. Возглавляет группу глобальной экономики и менеджмента. С марта 2007 года по август 2008 года был экономическим советником и директором исследовательского департамента МВФ.В МВФ Джонсон отвечал за руководство группой по прогнозированию мировой экономики и помогал в разработке инновационных решений проблемы финансовых кризисов во всем мире. Джонсон был одним из пионеров, предложивших альтернативные способы привлечения суверенных фондов благосостояния.В 2008-2019 годах был старшим научным сотрудником Института международной экономики Петерсона. Джонсон также является соучредителем BaselineScenario.com.С апреля 2009 года по апрель 2015 года он был членом группы экономических консультантов бюджетного управления Конгресса США и членом консультативного комитета по системному урегулированию Федеральной корпорации страхования депозитов США.С июля 2014 года по начало 2017 года Джонсон был членом консультативного комитета по финансовым исследованиям Управления финансовых исследований (OFR) Казначейства США, в рамках которого он возглавлял рабочую группу по глобальным уязвимостям.В феврале 2021 года Джонсон вошел в совет директоров Fannie Mae.Саймон Джонсон является экспертом по экономическим кризисам. Он работал над вопросами предотвращения и смягчения кризисов, а также над вопросами экономического роста в развитых, развивающихся странах и странах с формирующимся рынком. Сфера его научного интереса сосредоточена на том, как политики могут ограничить влияние негативных шоков и управлять рисками, с которыми сталкиваются их страны.Саймон Джонсон – автор более 300 статей и нескольких книг.Его книга "13 банкиров. В плену Уолл-стрит и в ожидании следующего финансового краха" (совместно с Джеймсом Кваком) стала бестселлером и одной из самых высоко оцененных книг о финансовом кризисе. Высокую оценку также получила их последующая книга "Белый дом горит: отцы-основатели, наш государственный долг и почему это важно для вас". Его последняя книга, написанная совместно с Дароном Аджемоглу, "Власть и прогресс: наша 1000-летняя борьба за технологии и процветание", исследует историю и экономику основных технологических преобразований, включая новейшие разработки в области искусственного интеллекта.14 октября 2024 года Саймону Джонсону совместно с Дароном Аджемоглу и Джеймсом А. Робинсоном была присуждена премия по экономике памяти Альфреда Нобеля.Робинсон ДжеймсБританский экономист и политолог Джеймс Робинсон (James Robinson) родился в 1960 году. В 1982 году окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, получив степень бакалавра экономики, в 1986 году – Уорикский университет (Великобритания) со степенью магистра, в 1993 году – Йельский университет (США), получив степень доктора философии.В 1992-1995 годах занимал должность преподавателя экономики Мельбурнского университета (Австралия).В 1995-1999 годах был доцентом кафедры экономики Университета Южной Калифорнии (США).В 1999-2001 годах – доцент кафедры политологии Калифорнийского университета в Беркли (США).В 2001-2004 годах занимал должность доцента кафедры политологии и экономики Калифорнийского университета в Беркли (США). В 2004-2009 годах являлся профессором кафедры государственного управления Института количественных социальных наук Гарвардского университета (США). В 2009-2015 годах – профессор кафедры государственного управления имени Дэвида Флоренса Гарвардского университета (США).С 2016 года является профессором кафедры глобальных конфликтов имени преподобного доктора Ричарда Пирсона. Кроме того, в настоящее время занимает должность профессора в Школе государственной политики имени Харриса Чикагского университета. Также является директором Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов в Школе Харриса. Основные исследовательские интересы Джеймса Робинсона связаны с исследованиями в области политического и экономического развития. В своей работе он исследует глубинные причины экономических и политических дивергенций как в историческом плане, так и в настоящем времени.Робинсон проявляет особый интерес к странам Африки к югу от Сахары и Латинской Америки. Он является научным сотрудником Института африканских исследований Нигерийского университета в Нсукке. С 1994 по 2022 год он преподавал в летней школе в Андском университете в Боготе (Колумбия). Он проводил полевые исследования и собирал данные в Боливии, Колумбии, Гаити, Демократической Республике Конго, Нигерии, Сьерра-Леоне, Южной Африке и Зимбабве.Джеймс Робинсон в различное время являлся членом научных и политических институтов – Глобальной сети развития; Шведского совета по политике в области развития (комитета, консультирующего министра иностранных дел Швеции по вопросам международной политики), был старшим научным сотрудником Гарвардской академии международных и региональных исследований и др.Робинсон является автором ряда книг в соавторстве с Дароном Аджемоглу, профессором экономики Массачусетского технологического института: "Экономические истоки диктатуры и демократии", в которой была предложена теория возникновения и стабильности демократии и диктатуры; "Почему нации терпят неудачу: истоки могущества, процветания и бедности", в которой была изложена большая часть их совместных исследований в области сравнительного развития и предложена теорию экономического процветания одних стран и нищета других; "Узкий коридор: государства, общество и судьба свободы", в которой исследуется непрекращающаяся и неизбежная борьба между государством и обществом и рассказывается о глубоких исторических процессах, сформировавших современный мир.За свою публицистическую деятельность Робинсон был удостоен множества наград, в том числе премии Фонда Вудро Вильсона (2007), премии Уильяма Райкера (2007), премии "Политическая книга года" от Paddy Power и Total Politics в номинации "Книга года по международным отношениям" (2013), премии Экклза (2013) и др.14 октября 2024 года Джеймс Робинсон совместно с Дароном Аджемоглу и Саймоном Джонсоном стал лауреатом премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2024 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

