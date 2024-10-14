https://ria.ru/20241014/ekonomika-1977897059.html

Мария Багреева: Москва запустила школу городской экономики для студентов

Мария Багреева: Москва запустила школу городской экономики для студентов - РИА Новости, 14.10.2024

Мария Багреева: Москва запустила школу городской экономики для студентов

Правительство Москвы впервые организует школу городской экономики, которую проведут на базе факультета городского и регионального развития Высшей школы... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:15

2024-10-14T12:15

2024-10-14T12:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство Москвы впервые организует школу городской экономики, которую проведут на базе факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Проект презентовали для студентов НИУ ВШЭ. Мария Багреева презентовала для учащихся лекцию "Введение в городскую экономику", где рассказала о мировых тенденциях урбанизации, особенностях развития Московской агломерации и многом другом."Урбанизация является основой мирового развития. В городах сосредоточена большая часть трудовых ресурсов и формируется свыше 80 процентов мирового ВВП, доля городского населения постоянно увеличивается, при этом мегаполисы растут быстрее остальных городов. Москва входит в пятерку крупнейших городских экономик мира и является самой крупной экономикой страны: вклад столицы в совокупный ВРП России составляет более 20 процентов", - рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что на занятиях школы многие вопросы рассмотрят на примерах Москвы. Набор слушателей проведут на конкурсной основе.Само обучение состоится с 15 по 17 ноября, преподавать будут руководители органов исполнительной власти правительства Москвы, преподаватели Высшей школы экономики, российские и зарубежные эксперты в сфере урбанистики и городской экономики.Ежедневно слушатели школы будут изучать отдельную тему, в числе которых пространственное развитие городов, работа с городскими данными и прочее. Последний день обучения подразумевает кейс-соревнование, его победители пройдут полугодовую стажировку в департаменте экономической политики и развития города Москвы.Мария Багреева сообщила, что школу городской экономики будут проводить в столице ежегодно для студентов вузов. Мероприятие является проектом комплекса экономической политики Москвы.

https://ria.ru/20241010/moskva-1977340021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мария багреева