https://ria.ru/20241014/efimov-1977674443.html

Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов

Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов - РИА Новости, 14.10.2024

Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов

Эстакада – съезд с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) готова на 80 процентов, сообщил заммэра... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:08

2024-10-14T09:08

2024-10-14T09:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстакада – съезд с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) готова на 80 процентов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Продолжаются работы по устройству эстакады – съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что эстакада готова на 80 процентов, конструктивную часть специалисты завершили полностью. Сейчас они начали выполнять покраску эстакаду и прокладывают инженерные сети.В свою очередь глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков рассказал, что в рамках первого пускового этапа на десятом участке южного направления МСД ввели в эксплуатацию более четырех километров дорог и три искусственных сооружения. Он состоялся 5 сентября текущего года.Ранее мэр столицы Сергей Собянин запустил эстакаду – съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект.

https://ria.ru/20241011/efimov-1977554688.html

https://ria.ru/20241010/efimov-1977276545.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, городское хозяйство москвы