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Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов - РИА Новости, 14.10.2024
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09:08 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/efimov-1977674443.html
Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов
Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов - РИА Новости, 14.10.2024
Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов
Эстакада – съезд с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) готова на 80 процентов, сообщил заммэра... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:08
2024-10-14T09:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстакада – съезд с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) готова на 80 процентов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Продолжаются работы по устройству эстакады – съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что эстакада готова на 80 процентов, конструктивную часть специалисты завершили полностью. Сейчас они начали выполнять покраску эстакаду и прокладывают инженерные сети.В свою очередь глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков рассказал, что в рамках первого пускового этапа на десятом участке южного направления МСД ввели в эксплуатацию более четырех километров дорог и три искусственных сооружения. Он состоялся 5 сентября текущего года.Ранее мэр столицы Сергей Собянин запустил эстакаду – съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Ефимов: готовность эстакады на южном участке МСД составляет 80 процентов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстакада – съезд с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) готова на 80 процентов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Продолжаются работы по устройству эстакады – съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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В сообщении уточняется, что эстакада готова на 80 процентов, конструктивную часть специалисты завершили полностью. Сейчас они начали выполнять покраску эстакаду и прокладывают инженерные сети.
В свою очередь глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков рассказал, что в рамках первого пускового этапа на десятом участке южного направления МСД ввели в эксплуатацию более четырех километров дорог и три искусственных сооружения. Он состоялся 5 сентября текущего года.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин запустил эстакаду – съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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