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Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2024
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник
Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:15
2024-10-14T14:15
2024-10-14T15:16
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ВАТИКАН, 14 окт – РИА Новости. Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом престоле."Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом", - сказал собеседник агентства.Другой источник РИА Новости сообщил корреспонденту, что Дзуппи провел встречу с главой МИД Сергеем Лавровым.В рамках предыдущей поездки в Москву в июне 2023 года ватиканский иерарх встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством и священноначалием России.Год назад папа поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
https://ria.ru/20240622/obsuzhdenie-1954719528.html
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в мире, украина, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), россия
Религия, В мире, Украина, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник
Посланник папы римского по Украине кардинал Дзуппи прибыл в Москву
ВАТИКАН, 14 окт – РИА Новости. Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом престоле.
"Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана
по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом", - сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости сообщил корреспонденту, что Дзуппи провел встречу с главой МИД Сергеем Лавровым.
В рамках предыдущей поездки в Москву в июне 2023 года ватиканский иерарх встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством и священноначалием России.
Год назад папа поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.