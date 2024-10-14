Рейтинг@Mail.ru
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:15 14.10.2024 (обновлено: 15:16 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/dzuppi-1977948256.html
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2024
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник
Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:15
2024-10-14T15:16
религия
в мире
украина
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881293516_0:34:3196:1832_1920x0_80_0_0_7dd8b1dc3c91da88eaf3202596643729.jpg
ВАТИКАН, 14 окт – РИА Новости. Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом престоле."Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом", - сказал собеседник агентства.Другой источник РИА Новости сообщил корреспонденту, что Дзуппи провел встречу с главой МИД Сергеем Лавровым.В рамках предыдущей поездки в Москву в июне 2023 года ватиканский иерарх встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством и священноначалием России.Год назад папа поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
https://ria.ru/20240622/obsuzhdenie-1954719528.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881293516_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_ff2eacdbd164a367135913e55f5549d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), россия
Религия, В мире, Украина, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия
Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву, сообщил источник

Посланник папы римского по Украине кардинал Дзуппи прибыл в Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАТИКАН, 14 окт – РИА Новости. Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом престоле.
"Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом", - сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости сообщил корреспонденту, что Дзуппи провел встречу с главой МИД Сергеем Лавровым.
В рамках предыдущей поездки в Москву в июне 2023 года ватиканский иерарх встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством и священноначалием России.
Год назад папа поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Папа Римский и посол России обсудили предложения Путина по Украине
22 июня, 14:17
 
РелигияВ миреУкраинаМаттео ДзуппиФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала