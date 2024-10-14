https://ria.ru/20241014/dtp-1977900014.html

В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП

В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП - РИА Новости, 14.10.2024

В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП

Севший пьяным за руль полицейский устроил массовое ДТП в подмосковном Видном, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:22

2024-10-14T10:22

2024-10-14T10:23

происшествия

видное

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Севший пьяным за руль полицейский устроил массовое ДТП в подмосковном Видном, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. По предварительной информации, в воскресенье "водитель в состоянии алкогольного опьянения", управляя легковушкой Skoda, на улице Тинькова города Видное выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении и столкнулся с Volkswagen, который от удара врезался в Hyundai. "В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения. Полицейскими установлено, что водителем легкового автомобиля является находящийся в свободное от службы время сотрудник одного из подразделений УМВД России по Ленинскому городскому округу", - рассказали в ведомстве. По данному факту проводится проверка, по результатам которой сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел.

https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950112096.html

видное

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье)