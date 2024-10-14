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В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП
В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП - РИА Новости, 14.10.2024
В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП
Севший пьяным за руль полицейский устроил массовое ДТП в подмосковном Видном, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:22
2024-10-14T10:22
2024-10-14T10:23
происшествия
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россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Севший пьяным за руль полицейский устроил массовое ДТП в подмосковном Видном, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. По предварительной информации, в воскресенье "водитель в состоянии алкогольного опьянения", управляя легковушкой Skoda, на улице Тинькова города Видное выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении и столкнулся с Volkswagen, который от удара врезался в Hyundai. "В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения. Полицейскими установлено, что водителем легкового автомобиля является находящийся в свободное от службы время сотрудник одного из подразделений УМВД России по Ленинскому городскому округу", - рассказали в ведомстве. По данному факту проводится проверка, по результатам которой сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел.
https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950112096.html
видное
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Видное, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП
В Видном пьяный полицейский выехал на встречку и устроил ДТП с тремя машинами
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Севший пьяным за руль полицейский устроил массовое ДТП в подмосковном Видном, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе
подмосковного главка МВД.
По предварительной информации, в воскресенье "водитель в состоянии алкогольного опьянения", управляя легковушкой Skoda, на улице Тинькова города Видное выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении и столкнулся с Volkswagen, который от удара врезался в Hyundai.
"В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения. Полицейскими установлено, что водителем легкового автомобиля является находящийся в свободное от службы время сотрудник одного из подразделений УМВД России по Ленинскому городскому округу", - рассказали в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел.