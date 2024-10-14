В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой
WSJ: летавшие над военной базой США беспилотники не удалось идентифицировать
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Natasha StannardИстребители F-22 Raptor ВВС США пролетают над авиабазой Лэнгли
Истребители F-22 Raptor ВВС США пролетают над авиабазой Лэнгли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Летавший в течение 17 дней над авиабазой Лэнгли в США рой беспилотников оставил в замешательстве военное руководство ВВС США, сообщает издание The Wall Street Journal.
Инцидент произошел в декабре 2023 года.
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"В течение нескольких ночей военнослужащие сообщали о таинственном нарушении запрета на полеты над территорией, где находится одна из самых больших в США концентраций объектов национальной безопасности", — говорится в материале.
Как сообщил изданию генерал ВВС США Марк Келли, военным так и не удалось идентифицировать беспилотники, несмотря на многочисленные попытки это сделать.
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"Их также было почти невозможно отследить, они исчезали каждую ночь, несмотря на множество ресурсов, развернутых для их поимки, — приводит его слова издание.
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Генерал Глен ван Херк, который в то время возглавлял командование воздушно-космической обороны Северной Америки, рассказал изданию, что ночные пролеты беспилотников над американскими военными объектами было чем-то новым несмотря на то, что дроны замечали над оборонными объектами США в течение многих лет.
В декабре 2023 года над авиабазой Лэнгли в США было замечено скопление беспилотников, которое на протяжении 17 дней нарушало воздушное пространство над военным объектом. Ранее в октябре 2023 года пять беспилотников пролетели над правительственным зданием в штате Невада. Официальные лица США тогда заявили, что не знают, кому принадлежат эти беспилотники, и кто ими управлял.
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