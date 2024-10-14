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В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой - РИА Новости, 14.10.2024
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03:46 14.10.2024 (обновлено: 09:55 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/drony-1977873690.html
В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой
В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой - РИА Новости, 14.10.2024
В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой
Летавший в течение 17 дней над авиабазой Лэнгли в США рой беспилотников оставил в замешательстве военное руководство ВВС США, сообщает издание The Wall Street... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:46
2024-10-14T09:55
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Летавший в течение 17 дней над авиабазой Лэнгли в США рой беспилотников оставил в замешательстве военное руководство ВВС США, сообщает издание The Wall Street Journal.Инцидент произошел в декабре 2023 года."В течение нескольких ночей военнослужащие сообщали о таинственном нарушении запрета на полеты над территорией, где находится одна из самых больших в США концентраций объектов национальной безопасности", — говорится в материале.Как сообщил изданию генерал ВВС США Марк Келли, военным так и не удалось идентифицировать беспилотники, несмотря на многочисленные попытки это сделать."Их также было почти невозможно отследить, они исчезали каждую ночь, несмотря на множество ресурсов, развернутых для их поимки, — приводит его слова издание.Генерал Глен ван Херк, который в то время возглавлял командование воздушно-космической обороны Северной Америки, рассказал изданию, что ночные пролеты беспилотников над американскими военными объектами было чем-то новым несмотря на то, что дроны замечали над оборонными объектами США в течение многих лет.В декабре 2023 года над авиабазой Лэнгли в США было замечено скопление беспилотников, которое на протяжении 17 дней нарушало воздушное пространство над военным объектом. Ранее в октябре 2023 года пять беспилотников пролетели над правительственным зданием в штате Невада. Официальные лица США тогда заявили, что не знают, кому принадлежат эти беспилотники, и кто ими управлял.
https://ria.ru/20240809/ispytaniya-1965247744.html
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в мире, сша, северная америка, невада
В мире, США, Северная Америка, Невада
В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой

WSJ: летавшие над военной базой США беспилотники не удалось идентифицировать

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Natasha StannardИстребители F-22 Raptor ВВС США пролетают над авиабазой Лэнгли
Истребители F-22 Raptor ВВС США пролетают над авиабазой Лэнгли - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Natasha Stannard
Истребители F-22 Raptor ВВС США пролетают над авиабазой Лэнгли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Летавший в течение 17 дней над авиабазой Лэнгли в США рой беспилотников оставил в замешательстве военное руководство ВВС США, сообщает издание The Wall Street Journal.
Инцидент произошел в декабре 2023 года.
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"В течение нескольких ночей военнослужащие сообщали о таинственном нарушении запрета на полеты над территорией, где находится одна из самых больших в США концентраций объектов национальной безопасности", — говорится в материале.
Как сообщил изданию генерал ВВС США Марк Келли, военным так и не удалось идентифицировать беспилотники, несмотря на многочисленные попытки это сделать.
«
"Их также было почти невозможно отследить, они исчезали каждую ночь, несмотря на множество ресурсов, развернутых для их поимки, — приводит его слова издание.
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Генерал Глен ван Херк, который в то время возглавлял командование воздушно-космической обороны Северной Америки, рассказал изданию, что ночные пролеты беспилотников над американскими военными объектами было чем-то новым несмотря на то, что дроны замечали над оборонными объектами США в течение многих лет.
В декабре 2023 года над авиабазой Лэнгли в США было замечено скопление беспилотников, которое на протяжении 17 дней нарушало воздушное пространство над военным объектом. Ранее в октябре 2023 года пять беспилотников пролетели над правительственным зданием в штате Невада. Официальные лица США тогда заявили, что не знают, кому принадлежат эти беспилотники, и кто ими управлял.
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