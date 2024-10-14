https://ria.ru/20241014/drony-1977873690.html

В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой

В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой - РИА Новости, 14.10.2024

В США забили тревогу из-за таинственного роя над военной базой

Летавший в течение 17 дней над авиабазой Лэнгли в США рой беспилотников оставил в замешательстве военное руководство ВВС США, сообщает издание The Wall Street... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T03:46

2024-10-14T03:46

2024-10-14T09:55

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Летавший в течение 17 дней над авиабазой Лэнгли в США рой беспилотников оставил в замешательстве военное руководство ВВС США, сообщает издание The Wall Street Journal.Инцидент произошел в декабре 2023 года."В течение нескольких ночей военнослужащие сообщали о таинственном нарушении запрета на полеты над территорией, где находится одна из самых больших в США концентраций объектов национальной безопасности", — говорится в материале.Как сообщил изданию генерал ВВС США Марк Келли, военным так и не удалось идентифицировать беспилотники, несмотря на многочисленные попытки это сделать."Их также было почти невозможно отследить, они исчезали каждую ночь, несмотря на множество ресурсов, развернутых для их поимки, — приводит его слова издание.Генерал Глен ван Херк, который в то время возглавлял командование воздушно-космической обороны Северной Америки, рассказал изданию, что ночные пролеты беспилотников над американскими военными объектами было чем-то новым несмотря на то, что дроны замечали над оборонными объектами США в течение многих лет.В декабре 2023 года над авиабазой Лэнгли в США было замечено скопление беспилотников, которое на протяжении 17 дней нарушало воздушное пространство над военным объектом. Ранее в октябре 2023 года пять беспилотников пролетели над правительственным зданием в штате Невада. Официальные лица США тогда заявили, что не знают, кому принадлежат эти беспилотники, и кто ими управлял.

https://ria.ru/20240809/ispytaniya-1965247744.html

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в мире, сша, северная америка, невада