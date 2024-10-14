https://ria.ru/20241014/dollar-1977675255.html

Главное оружие Америки сочли крайне опасным

Главное оружие Америки сочли крайне опасным - РИА Новости, 14.10.2024

Главное оружие Америки сочли крайне опасным

Доля доллара в резервах государств мира упала до минимума за 30 лет. Американская валюта теряет вес и в международной торговле. Это объясняется не только... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:03

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дедолларизация

расчеты в нацвалютах

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Елена Савельева. Доля доллара в резервах государств мира упала до минимума за 30 лет. Американская валюта теряет вес и в международной торговле. Это объясняется не только действиями США и стремлением стран к финансовой независимости. Есть и еще один, неочевидный фактор.Защитить резервыПо расчетам Международного валютного фонда (МВФ), за второй квартал доллар потерял 0,7 процентного пункта, а за год — 1,2 процентного пункта. Сейчас на него в международных резервах приходится 58,22%, чего не было с 1995-го.Центробанки охладевают сразу по нескольким причинам. Во-первых, эмитент — США — все чаще использует валюту как инструмент давления на неугодных."Доллар опасен. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу", — констатировал бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста.В итоге мировые ЦБ наращивают долю менее "токсичных" денежных единиц и переводят активы в золото, снижая риски."Нетрадиционные резервные валюты привлекательны, поскольку они обеспечивают диверсификацию и относительно хорошую доходность, а также потому, что их все легче покупать, продавать и хранить благодаря развитию цифровых финансовых технологий", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab."Техническая дедолларизация"Аналитики обращают внимание и на другой фактор, который часто упускают из виду.Официальная статистика МВФ не отражает полной картины из-за усиления роли стейблкоинов, в частности USDT, отмечает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver."Формальное снижение доли доллара в официальных резервах может компенсироваться стейблкоинами, привязанными к нему же. Это создает своего рода "техническую дедолларизацию" через криптовалютный рынок", — уточняет он.А есть ли деньгиДоверия не добавляет и бесконечный рост американского госдолга: уже больше 35 триллионов. Только на его обслуживание уходит порядка двух процентов ВВП. А бюджетный дефицит — пять процентов. Инвесторы сомневаются в финансовой стабильности США."Гегемония доллара — наследие Бреттон-Вудского соглашения. Тогда американская валюта действительно обеспечивалась золотом. Сейчас главное ее достоинство — универсальность. На это завязана глобальная торговля, без доллара большая часть платежей в мире окажется парализована. Об отсутствии реального обеспечения свидетельствует раздувание госдолга, его планку правительство вынуждено регулярно повышать, чтобы избежать технического дефолта", — указывает Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".Расчеты в нацвалютахДоллар пока сохраняет доминирующее положение в мировой торговле. Однако многие страны переходят на альтернативные расчеты."Прежде всего это Китай, стремящийся к расширению зоны юаня. Россия тоже пытается перейти преимущественно на рубль", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Москва сократила долю доллара в международных сделках почти вдвое, до 17%. На рубль в платежах за экспорт в Европу приходится 67%, это абсолютный максимум. В торговле с Азией и Африкой на национальные валюты — российскую и партнеров — 80% и 84% соответственно.Это не только вынужденная мера, но и стратегическое решение, дающее определенные преимущества."Во-первых, ослабляются валютные риски и зависимость от американской финансовой системы. Во-вторых, формируются прямые межбанковские отношения с партнерами. В-третьих, стимулируется развитие собственной финансовой инфраструктуры", — перечисляет Владислав Антонов, аналитик BitRiver.В странах с нестабильной национальной валютой платежи в рублях выглядят более надежными, поскольку это частично конвертируемая денежная единица, что важно для партнеров, добавляет Руслан Пичугин. Кроме того, уменьшаются издержки на конвертацию.Ставку на нацвалюты делают не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В Европе идею дедолларизации давно продвигает, например, Швейцария. Государства Глобального Юга и отдельные монархии Персидского залива (к примеру, Саудовская Аравия) также все больше диверсифицируют расчеты, уточняет Евгений Шатов.Что дальшеВ Вашингтоне этим обеспокоены. В октябре 2022-го экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колин Уайс рассмотрел разные геополитические сценарии. Один из них предусматривает утрату долларом доминирующего положения в случае, если Китай, Гонконг, а также ряд стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока переведут экспортные расчеты в юани с теми, кто подконтролен США.Уайс счел такое развитие событий маловероятным — в ближайшие годы. Однако в долгосрочной перспективе многое зависит от успешности альтернативных финансовых систем, разрабатываемых в рамках БРИКС и других международных объединений, указывает, в свою очередь, Владислав Антонов.В планах БРИКС — создание BRICS Pay, основанной на блокчейне. Децентрализованная криптовалютная система позволит обходиться без доллара и торговать с Россией, не опасаясь вторичных санкций.В октябре на саммите представят соответствующий доклад. В любом случае дедолларизация ускорится — процесс уже необратим. Это естественная эволюция мировой финансовой системы в сторону многополярности.

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https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html

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экономика, россия, сша, мвф, брикс, доллар, дедолларизация, расчеты в нацвалютах, юань