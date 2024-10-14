Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России
Сийярто о ядерной доктрине РФ: по окончании конфликта на Украине рисков не будет
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ, заявив, что изложенных в ней рисков не будет в случае завершения конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
Сийярто заявил, что "такого рода события в основном являются аргументами в пользу" венгерской позиции о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку если он "закончится, то такого рода риски могут быть устранены".
По его словам, международное сообщество должно уделять гораздо больше внимания поиску дипломатического разрешения конфликта, так как он "точно не имеет решения на поле боя".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в ходе международной пресс-конференции в Европарламенте заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.