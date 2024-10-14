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Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России - РИА Новости, 14.10.2024
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06:14 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/doktrina-1977879081.html
Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России
Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России - РИА Новости, 14.10.2024
Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ, заявив, что изложенных в ней рисков не будет в случае... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:14
2024-10-14T06:14
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венгрия
украина
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петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ, заявив, что изложенных в ней рисков не будет в случае завершения конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Сийярто заявил, что "такого рода события в основном являются аргументами в пользу" венгерской позиции о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку если он "закончится, то такого рода риски могут быть устранены". По его словам, международное сообщество должно уделять гораздо больше внимания поиску дипломатического разрешения конфликта, так как он "точно не имеет решения на поле боя". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в ходе международной пресс-конференции в Европарламенте заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241013/karaganov-1977796191.html
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россия, венгрия, украина, владимир путин, петер сийярто, виктор орбан, европарламент, нато, в мире
Россия, Венгрия, Украина, Владимир Путин, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Европарламент, НАТО, В мире
Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России

Сийярто о ядерной доктрине РФ: по окончании конфликта на Украине рисков не будет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ, заявив, что изложенных в ней рисков не будет в случае завершения конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
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Сийярто заявил, что "такого рода события в основном являются аргументами в пользу" венгерской позиции о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку если он "закончится, то такого рода риски могут быть устранены".
По его словам, международное сообщество должно уделять гораздо больше внимания поиску дипломатического разрешения конфликта, так как он "точно не имеет решения на поле боя".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в ходе международной пресс-конференции в Европарламенте заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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РоссияВенгрияУкраинаВладимир ПутинПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвропарламентНАТОВ мире
 
 
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