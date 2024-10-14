https://ria.ru/20241014/deti-1977956405.html

В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях

В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях - РИА Новости, 14.10.2024

В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях

Информация о том, что дети, у которых в соцсетях мало друзей, потенциально опасны, опубликованная якобы от имени Национального антитеррористического комитета,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:47

2024-10-14T14:47

2024-10-14T14:57

севастополь

национальный антитеррористический комитет рф

общество

республика крым

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Информация о том, что дети, у которых в соцсетях мало друзей, потенциально опасны, опубликованная якобы от имени Национального антитеррористического комитета, является фейком, сообщает в своем Telegram-канале Антитеррористическая комиссия Севастополя, входящая в структуру НАК. Комиссия подчеркнула, что на интернет-ресурсах, в СМИ и некоторых Telegram-каналах появляются сообщения со ссылкой на НАК о том, что якобы дети, у которых меньше 100 друзей в соцсетях, могут представлять потенциальную опасность, что вызвало неоднозначную реакцию как у самих несовершеннолетних, так и у родителей. "Сообщаем, что Национальный антитеррористический комитет не имеет никакого отношения к распространяемой информации. Очевидно, что в очередной раз имеет место так называемый вброс со стороны недружественных стран и служб, подхваченный без перепроверки рядом СМИ", - говорится в сообщении. Антитеррористическая комиссия Севастополя рекомендовала перепроверять сомнительные заявления и сообщения на якобы официальных ресурсах и призвала доверять только проверенным и достоверным источникам.

https://ria.ru/20240916/cheljabinsk-1972953373.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, общество, республика крым, дети