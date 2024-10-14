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В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях - РИА Новости, 14.10.2024
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14:47 14.10.2024 (обновлено: 14:57 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/deti-1977956405.html
В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях
В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях - РИА Новости, 14.10.2024
В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях
Информация о том, что дети, у которых в соцсетях мало друзей, потенциально опасны, опубликованная якобы от имени Национального антитеррористического комитета,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:47
2024-10-14T14:57
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
общество
республика крым
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Информация о том, что дети, у которых в соцсетях мало друзей, потенциально опасны, опубликованная якобы от имени Национального антитеррористического комитета, является фейком, сообщает в своем Telegram-канале Антитеррористическая комиссия Севастополя, входящая в структуру НАК. Комиссия подчеркнула, что на интернет-ресурсах, в СМИ и некоторых Telegram-каналах появляются сообщения со ссылкой на НАК о том, что якобы дети, у которых меньше 100 друзей в соцсетях, могут представлять потенциальную опасность, что вызвало неоднозначную реакцию как у самих несовершеннолетних, так и у родителей. "Сообщаем, что Национальный антитеррористический комитет не имеет никакого отношения к распространяемой информации. Очевидно, что в очередной раз имеет место так называемый вброс со стороны недружественных стран и служб, подхваченный без перепроверки рядом СМИ", - говорится в сообщении. Антитеррористическая комиссия Севастополя рекомендовала перепроверять сомнительные заявления и сообщения на якобы официальных ресурсах и призвала доверять только проверенным и достоверным источникам.
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севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, общество, республика крым, дети
Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Общество, Республика Крым, Дети
В Крыму опровергли фейк об опасности детей, имеющих мало друзей в соцсетях

НАК в Крыму опровергла фейк об опасности детей с малым числом друзей в соцсетях

© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Информация о том, что дети, у которых в соцсетях мало друзей, потенциально опасны, опубликованная якобы от имени Национального антитеррористического комитета, является фейком, сообщает в своем Telegram-канале Антитеррористическая комиссия Севастополя, входящая в структуру НАК.
Комиссия подчеркнула, что на интернет-ресурсах, в СМИ и некоторых Telegram-каналах появляются сообщения со ссылкой на НАК о том, что якобы дети, у которых меньше 100 друзей в соцсетях, могут представлять потенциальную опасность, что вызвало неоднозначную реакцию как у самих несовершеннолетних, так и у родителей.
"Сообщаем, что Национальный антитеррористический комитет не имеет никакого отношения к распространяемой информации. Очевидно, что в очередной раз имеет место так называемый вброс со стороны недружественных стран и служб, подхваченный без перепроверки рядом СМИ", - говорится в сообщении.
Антитеррористическая комиссия Севастополя рекомендовала перепроверять сомнительные заявления и сообщения на якобы официальных ресурсах и призвала доверять только проверенным и достоверным источникам.
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СевастопольНациональный антитеррористический комитет РФОбществоРеспублика КрымДети
 
 
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