https://ria.ru/20241014/deportatsiya-1978045067.html

Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество

Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество - РИА Новости, 14.10.2024

Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество

Россиянин, осужденный за мошенничество на сумму более 30 миллионов рублей, депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ, об этом... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T23:22

2024-10-14T23:22

2024-10-14T23:22

происшествия

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краснодарский край

доминикана

ирина волк

интерпол

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МОСКВА, 14 окт- РИА Новости. Россиянин, осужденный за мошенничество на сумму более 30 миллионов рублей, депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ, об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк на сайте МВД Медиа. "Сегодня в аэропорту города Санто-Доминго представители компетентных органов Доминиканской Республики передали российским коллегам Армена Нерсесяна. Россиянин находился в розыске как осужденный за крупное мошенничество", - рассказала Волк. По данным следствия, с 2014 по 2016 год злоумышленник организовал строительство многоквартирного дома на территории Анапы. Под предлогом дальнейшей передачи помещений в собственность он получил от инвесторов более 30 миллионов рублей. Однако свои обязательства не исполнил, и недвижимость досталась другим лицам. В результате деньги были похищены, подозреваемый скрылся за границей. В январе 2017 года возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Спустя шесть месяцев решением Анапского городского суда Краснодарского края Армен Нерсесян признан виновным. По словам Волк, для исполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Краснодарскому краю, был организован международный розыск фигуранта. "Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от доминиканских партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого. Он будет доставлен в Российскую Федерацию", – подытожила Волк.

https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html

https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html

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краснодарский край

доминикана

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происшествия, россия, краснодарский край, доминикана, ирина волк, интерпол