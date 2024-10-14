Рейтинг@Mail.ru
Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/deportatsiya-1978045067.html
Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество
Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество - РИА Новости, 14.10.2024
Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество
Россиянин, осужденный за мошенничество на сумму более 30 миллионов рублей, депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ, об этом... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:22
2024-10-14T23:22
происшествия
россия
краснодарский край
доминикана
ирина волк
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 14 окт- РИА Новости. Россиянин, осужденный за мошенничество на сумму более 30 миллионов рублей, депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ, об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк на сайте МВД Медиа. "Сегодня в аэропорту города Санто-Доминго представители компетентных органов Доминиканской Республики передали российским коллегам Армена Нерсесяна. Россиянин находился в розыске как осужденный за крупное мошенничество", - рассказала Волк. По данным следствия, с 2014 по 2016 год злоумышленник организовал строительство многоквартирного дома на территории Анапы. Под предлогом дальнейшей передачи помещений в собственность он получил от инвесторов более 30 миллионов рублей. Однако свои обязательства не исполнил, и недвижимость досталась другим лицам. В результате деньги были похищены, подозреваемый скрылся за границей. В январе 2017 года возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Спустя шесть месяцев решением Анапского городского суда Краснодарского края Армен Нерсесян признан виновным. По словам Волк, для исполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Краснодарскому краю, был организован международный розыск фигуранта. "Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от доминиканских партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого. Он будет доставлен в Российскую Федерацию", – подытожила Волк.
https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html
https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html
россия
краснодарский край
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, доминикана, ирина волк, интерпол
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Доминикана, Ирина Волк, Интерпол
Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество

Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за мошенничество на 30 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт- РИА Новости. Россиянин, осужденный за мошенничество на сумму более 30 миллионов рублей, депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ, об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк на сайте МВД Медиа.
"Сегодня в аэропорту города Санто-Доминго представители компетентных органов Доминиканской Республики передали российским коллегам Армена Нерсесяна. Россиянин находился в розыске как осужденный за крупное мошенничество", - рассказала Волк.
Вероника Лебедева - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства
28 июня, 00:53
По данным следствия, с 2014 по 2016 год злоумышленник организовал строительство многоквартирного дома на территории Анапы. Под предлогом дальнейшей передачи помещений в собственность он получил от инвесторов более 30 миллионов рублей. Однако свои обязательства не исполнил, и недвижимость досталась другим лицам. В результате деньги были похищены, подозреваемый скрылся за границей.
В январе 2017 года возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Спустя шесть месяцев решением Анапского городского суда Краснодарского края Армен Нерсесян признан виновным.
По словам Волк, для исполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Краснодарскому краю, был организован международный розыск фигуранта.
"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от доминиканских партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого. Он будет доставлен в Российскую Федерацию", – подытожила Волк.
Денис Асфандьяров - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении
7 июня, 08:50
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайДоминиканаИрина ВолкИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала