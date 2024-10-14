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В Дагестане задержали четырех женщин за мошенничество с соцвыплатами - РИА Новости, 14.10.2024
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22:45 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/dagestan-1978042113.html
В Дагестане задержали четырех женщин за мошенничество с соцвыплатами
В Дагестане задержали четырех женщин за мошенничество с соцвыплатами - РИА Новости, 14.10.2024
В Дагестане задержали четырех женщин за мошенничество с соцвыплатами
Четыре жительницы Дагестана задержаны по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей под предлогом оказания услуг по оформлению социальных выплат, их... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:45
2024-10-14T22:45
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Четыре жительницы Дагестана задержаны по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей под предлогом оказания услуг по оформлению социальных выплат, их жертвами стали несколько тысяч человек, сообщили в пресс-службе МВД республики. "МВД Дагестана расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного четырьмя жительницами Дагестана 26, 28, 35 и 37 лет… В период с ноября 2021 года по настоящее время подозреваемым удалось завладеть деньгами нескольких тысяч граждан. Общий ущерб составляет более 100 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Установлено, что женщины размещали в интернете ложные объявления об оказании услуг по оформлению социальных выплат – по уходу за ребенком, помощь молодым семьям, начинающим предпринимателям, пенсионерам. За "помощь" они требовали разные суммы – от 40 до 500 тысяч рублей. Деньги, поступившие на подконтрольные им банковские счета, тратили на личные цели. По данным МВД, злоумышленницы обманывали людей по всему Дагестану. Кировский районный суд Махачкалы заключил двух подозреваемых под стражу, еще двум фигуранткам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20241014/biznesmen-1978037205.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Дагестане задержали четырех женщин за мошенничество с соцвыплатами

Четырех жительниц Дагестана заподозрили в хищении у людей более ста млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Четыре жительницы Дагестана задержаны по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей под предлогом оказания услуг по оформлению социальных выплат, их жертвами стали несколько тысяч человек, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"МВД Дагестана расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного четырьмя жительницами Дагестана 26, 28, 35 и 37 лет… В период с ноября 2021 года по настоящее время подозреваемым удалось завладеть деньгами нескольких тысяч граждан. Общий ущерб составляет более 100 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
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Установлено, что женщины размещали в интернете ложные объявления об оказании услуг по оформлению социальных выплат – по уходу за ребенком, помощь молодым семьям, начинающим предпринимателям, пенсионерам. За "помощь" они требовали разные суммы – от 40 до 500 тысяч рублей. Деньги, поступившие на подконтрольные им банковские счета, тратили на личные цели. По данным МВД, злоумышленницы обманывали людей по всему Дагестану.
Кировский районный суд Махачкалы заключил двух подозреваемых под стражу, еще двум фигуранткам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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