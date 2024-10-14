Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/brend-1977968809.html
Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России"
Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России"
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать зонтичный бренд "Сделано в России" для продвижения всех отечественных товаров за рубежом, отметив, что... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:35
2024-10-14T15:35
экономика
россия
михаил мишустин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977967063_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e56d723877ba7bacd6472f0d1aa755b1.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать зонтичный бренд "Сделано в России" для продвижения всех отечественных товаров за рубежом, отметив, что база для старта программы продвижения национального бренда "Еще один значимый момент - формирование общего, если можно так сказать "зонтичного" бренда для всей российской продукции. Так уже делали многие государства и добивались успеха... Трудно запомнить все названия, а новичкам практически невозможно протиснуться на уже занятые рынки. Поэтому должна появиться общая надпись "Сделано в России", которая говорила бы о высоком качестве товара, вызывала доверие - даже к малоизвестному бренду - и повышала общую узнаваемость продукции из нашей страны", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Он добавил, что над этим предстоит еще серьезно поработать, поскольку эту надпись знают пока преимущественно в СНГ. "Готовим совместно с Российским экспортным центром программу продвижения национального бренда, чтобы через него повлиять и на торговые отношения в целом. База для старта программы хорошая. Для участия в ней сертифицировано уже около 8300 товаров. Ожидаем рост на порядок", - отметил премьер. По его мнению, эта задача должна решаться в партнерстве с отечественными компаниями-лидерами рыночных сегментов и с маркетплейсами. "Нужно прокладывать дорогу для широкого числа поставщиков. На уже упомянутом заседании Госсовета это обсуждали, и регионы готовы включаться в эту работу", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20241014/brend-1977967308.html
https://ria.ru/20241014/forum-1977966862.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977967063_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5adc417471205e2d20c53c468e835c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, снг
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России"

Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России" для продаж за рубежом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать зонтичный бренд "Сделано в России" для продвижения всех отечественных товаров за рубежом, отметив, что база для старта программы продвижения национального бренда
"Еще один значимый момент - формирование общего, если можно так сказать "зонтичного" бренда для всей российской продукции. Так уже делали многие государства и добивались успеха... Трудно запомнить все названия, а новичкам практически невозможно протиснуться на уже занятые рынки. Поэтому должна появиться общая надпись "Сделано в России", которая говорила бы о высоком качестве товара, вызывала доверие - даже к малоизвестному бренду - и повышала общую узнаваемость продукции из нашей страны", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Участники Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
РЭЦ и "Союзэкспертиза" будут продвигать нацбренд "Сделано в России"
Вчера, 15:31
Он добавил, что над этим предстоит еще серьезно поработать, поскольку эту надпись знают пока преимущественно в СНГ.
"Готовим совместно с Российским экспортным центром программу продвижения национального бренда, чтобы через него повлиять и на торговые отношения в целом. База для старта программы хорошая. Для участия в ней сертифицировано уже около 8300 товаров. Ожидаем рост на порядок", - отметил премьер.
По его мнению, эта задача должна решаться в партнерстве с отечественными компаниями-лидерами рыночных сегментов и с маркетплейсами.
"Нужно прокладывать дорогу для широкого числа поставщиков. На уже упомянутом заседании Госсовета это обсуждали, и регионы готовы включаться в эту работу", - подчеркнул Мишустин.
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела бизнес-игру Экспорт. Карьерный трек на Международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру на форуме "Сделано в России"
Вчера, 15:30
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала