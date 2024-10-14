https://ria.ru/20241014/brend-1977968809.html

Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России"

Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин призвал развивать бренд "Сделано в России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать зонтичный бренд "Сделано в России" для продвижения всех отечественных товаров за рубежом, отметив, что... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:35

2024-10-14T15:35

2024-10-14T15:35

экономика

россия

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать зонтичный бренд "Сделано в России" для продвижения всех отечественных товаров за рубежом, отметив, что база для старта программы продвижения национального бренда "Еще один значимый момент - формирование общего, если можно так сказать "зонтичного" бренда для всей российской продукции. Так уже делали многие государства и добивались успеха... Трудно запомнить все названия, а новичкам практически невозможно протиснуться на уже занятые рынки. Поэтому должна появиться общая надпись "Сделано в России", которая говорила бы о высоком качестве товара, вызывала доверие - даже к малоизвестному бренду - и повышала общую узнаваемость продукции из нашей страны", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Он добавил, что над этим предстоит еще серьезно поработать, поскольку эту надпись знают пока преимущественно в СНГ. "Готовим совместно с Российским экспортным центром программу продвижения национального бренда, чтобы через него повлиять и на торговые отношения в целом. База для старта программы хорошая. Для участия в ней сертифицировано уже около 8300 товаров. Ожидаем рост на порядок", - отметил премьер. По его мнению, эта задача должна решаться в партнерстве с отечественными компаниями-лидерами рыночных сегментов и с маркетплейсами. "Нужно прокладывать дорогу для широкого числа поставщиков. На уже упомянутом заседании Госсовета это обсуждали, и регионы готовы включаться в эту работу", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241014/brend-1977967308.html

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экономика, россия, михаил мишустин, снг