https://ria.ru/20241014/brechalov-1978024047.html

Бречалов: работать в сельском хозяйстве должно стать модно

Бречалов: работать в сельском хозяйстве должно стать модно - РИА Новости, 14.10.2024

Бречалов: работать в сельском хозяйстве должно стать модно

Работать в сельском хозяйстве должно стать модно и престижно, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:16

2024-10-14T19:16

2024-10-14T19:16

удмуртская республика

россия

ижевск

дебесский район

александр бречалов

комос групп

исток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 14 окт - РИА Новости. Работать в сельском хозяйстве должно стать модно и престижно, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства. По данным пресс-службы руководителя региона, в доме культуры "Металлург" в Ижевске состоялся торжественный концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В зале собрались около тысячи гостей - ветераны отрасли, сельхозколлективы, официальные лица и все те, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством. Работников агропромышленного комплекса Удмуртии поздравил Бречалов. "С очень достойными результатами вы подошли к этому празднику. Здорово, что вместе и сообща, при поддержке президента страны, мы справляемся со всеми проблемами и задачами. Мы уже взяли устойчивую планку миллион тонн молока. Все ваши новые проекты достигают успеха, а их результаты прирастают с геометрической прогрессией. Например, в этом году удмуртские ягодники собрали в 2,5 раза больше урожая, чем в прошлом. Предприниматели быстро адаптируются к новым условиям. Когда несколько лет назад закрылись экспортные каналы, сельхозпредприятия оперативно переориентировались на другие страны, и экспорт значительно возрос", - приводятся слова Бречалова. Он отметил, что удмуртская продукция отличается высоким качеством и выигрывает не только у российских конкурентов, но и у мировых. "Это результат ежедневного кропотливого труда. Благодарю всех, кто работает в отрасли, кто с раннего утра на ферме, в поле и за рулем комбайнов и тракторов", - подчеркнул глава Удмуртии. В рамках торжественного мероприятия Бречалов также вручил федеральные награды работникам агропромышленного комплекса. Среди них медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени председателю Удмуртпотребсоюза Рауфу Каримову. Еще шесть благодарностей президента России - зоотехнику-селекционеру кооператива имени Калинина Дебесского района Светлане Жуйковой, главному зоотехнику-селекционеру "Путь Ильича" Завьяловского района Любови Моториной, главному зоотехнику-селекционеру кооператива "Чутырский" Игринского района Марине Чирковой, зоотехнику-селекционеру "Кипун" Шарканского района Татьяне Макаровой, председателю колхоза имени Мичурина Вавожского района Владимиру Капееву и главе крестьянского хозяйства Собина Н.И. Шарканского района Вере Собиной, рассказали в пресс-службе. По данным региональных властей, почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ присвоено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза "Удмуртия" Вавожского района Аркадию Юшкову и директору хозяйства "Исток" Шарканского района Фаине Ефремовой. Серебряную медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" министерства сельского хозяйства России глава вручил управляющему акционеру агрохолдинга "Комос Групп" Андрею Шутову. Звание почетного работника агропромышленного комплекса России присвоено начальнику отдела комплексного развития АПК "Комос Групп" Тамаре Тихоновой. Почетные грамоты Удмуртии Бречалов вручил директору предприятия "Ува-молоко" Александру Емшанову и водителю кооператива "Звезда" Селтинского района Валерию Журавлеву. В пресс-службе добавили, что с профессиональным праздником работников АПК поздравила бывший первый вице-премьер правительства региона – советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова. "Агропромышленный комплекс Удмуртии очень качественно и динамично развивающаяся отрасль. В этом году наши хлеборобы произвели 750 тысяч тонн зерна - это второй показатель за последние годы в отрасли растениеводства. Животноводы республики ставят новые рекорды. Удмуртия в топе-3 регионов страны по объему производства молока. Всё это дает возможность развиваться перерабатывающей промышленности. Предприятия молочной и мясной отрасли в топ-5 предприятий страны по объемам производства готовой продукции. Этого могло и не быть, если ветераны отрасли не заложили бы крепкий фундамент для развития", - сказала она. В пресс-службе отметили, что Бречалов, общаясь с журналистами, рассказал, что в отрасли АПК республики трудятся более 30 тысяч человек, но этого сейчас недостаточно для обеспечения хозяйства и предприятия кадрами. "Село нужно не только поддерживать, но и развивать. Мы дали серьезный старт строительству социальных объектов и жилья для селян по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Качество жизни на селе не должно отличаться от городского. Так, для жителей Аксакшура Малопургинского района в ближайшие дни откроем МФЦ. Здесь будет школа, дом культуры, спортзал, ФАП. Таких центров по России единицы. Именно такие объекты делают жизнь на селе привлекательной для молодежи. Работать в сельском хозяйстве должно быть модно - в этом наша задача", - цитирует пресс-служба Бречалова.

https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html

https://ria.ru/20241003/udmurtiya-1976114698.html

https://ria.ru/20241011/brechalov-1977653051.html

россия

ижевск

дебесский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ижевск, дебесский район, александр бречалов, комос групп, исток