Рейтинг@Mail.ru
Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/borrel-1978037020.html
Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро
Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро - РИА Новости, 14.10.2024
Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро
Страны ЕС пока не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву, но приблизились к решению, сообщил по итогам заседания... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:54
2024-10-14T21:54
специальная военная операция на украине
украина
киев
венгрия
жозеп боррель
петер сийярто
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву, но приблизились к решению, сообщил по итогам заседания глав МИД стран союза глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Мы практически договорились по моему предложению, но пока я не могу заявить об этом на 100%", - сказал он. Боррель выразил надежду, что вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для Борреля последним на посту главы дипломатии ЕС. Венгрия более полутора лет блокирует выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже осуществленных военных расходов стран ЕС в интересах Киева. Накануне министерского заседания высокопоставленный европейский источник сообщал журналистам, что европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств странами сообщества на добровольной основе. По его словам, в случае утверждения такого предложения, странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит в настоящее время. В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, венгрия, жозеп боррель, петер сийярто, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Венгрия, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, В мире
Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро

Боррель: ЕС пока не разблокировал 6,6 миллиардов евро на военные поставки Киеву

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву, но приблизились к решению, сообщил по итогам заседания глав МИД стран союза глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы практически договорились по моему предложению, но пока я не могу заявить об этом на 100%", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Тайна победы над Россией раскрыта
11 октября, 08:00
Боррель выразил надежду, что вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для Борреля последним на посту главы дипломатии ЕС.
Венгрия более полутора лет блокирует выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже осуществленных военных расходов стран ЕС в интересах Киева.
Накануне министерского заседания высокопоставленный европейский источник сообщал журналистам, что европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств странами сообщества на добровольной основе. По его словам, в случае утверждения такого предложения, странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит в настоящее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война
9 октября, 08:00
В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм.
Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
До ликвидации Зеленского остался один приказ
6 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВенгрияЖозеп БоррельПетер СийяртоСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала