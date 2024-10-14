https://ria.ru/20241014/borrel-1978037020.html

Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро

Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро - РИА Новости, 14.10.2024

Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро

Страны ЕС пока не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву, но приблизились к решению, сообщил по итогам заседания... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:54

2024-10-14T21:54

2024-10-14T21:54

специальная военная операция на украине

украина

киев

венгрия

жозеп боррель

петер сийярто

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву, но приблизились к решению, сообщил по итогам заседания глав МИД стран союза глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Мы практически договорились по моему предложению, но пока я не могу заявить об этом на 100%", - сказал он. Боррель выразил надежду, что вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для Борреля последним на посту главы дипломатии ЕС. Венгрия более полутора лет блокирует выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже осуществленных военных расходов стран ЕС в интересах Киева. Накануне министерского заседания высокопоставленный европейский источник сообщал журналистам, что европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств странами сообщества на добровольной основе. По его словам, в случае утверждения такого предложения, странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит в настоящее время. В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

украина

киев

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, венгрия, жозеп боррель, петер сийярто, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире