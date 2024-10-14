Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро
Боррель: ЕС пока не разблокировал 6,6 миллиардов евро на военные поставки Киеву
© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву, но приблизились к решению, сообщил по итогам заседания глав МИД стран союза глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы практически договорились по моему предложению, но пока я не могу заявить об этом на 100%", - сказал он.
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Боррель выразил надежду, что вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для Борреля последним на посту главы дипломатии ЕС.
Венгрия более полутора лет блокирует выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже осуществленных военных расходов стран ЕС в интересах Киева.
Накануне министерского заседания высокопоставленный европейский источник сообщал журналистам, что европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств странами сообщества на добровольной основе. По его словам, в случае утверждения такого предложения, странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит в настоящее время.
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В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм.
Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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