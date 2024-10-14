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Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России - РИА Новости, 14.10.2024
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19:44 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/borrel--1978027029.html
Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России
Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России - РИА Новости, 14.10.2024
Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого "теневого флота" России для подрыва экспорта нефти РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:44
2024-10-14T19:44
россия
москва
люксембург (округ)
владимир путин
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого "теневого флота" России для подрыва экспорта нефти из РФ. "Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается… Я предложил обсудить усиление санкций", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. ЕС в июне этого года в рамках нового 14-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении "теневого флота" РФ, в них попали 27 судов. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html
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россия, москва, люксембург (округ), владимир путин, жозеп боррель, евросоюз
Россия, Москва, Люксембург (округ), Владимир Путин, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России

Боррель предложил странам ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из РФ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого "теневого флота" России для подрыва экспорта нефти из РФ.
"Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается… Я предложил обсудить усиление санкций", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
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ЕС в июне этого года в рамках нового 14-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении "теневого флота" РФ, в них попали 27 судов.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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