Рейтинг@Mail.ru
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/bespilotniki-1977880820.html
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 14.10.2024
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА
За прошедшую неделю над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников, заявила журналистам официальный представитель УФСБ... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:06
2024-10-14T07:06
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
донецкая народная республика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников, заявила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников", - сообщили в ведомстве. Там же отметили, что в Куйбышевском районе Донецка вблизи объектов энергетической инфраструктуры перехвачен вражеский дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством. В Кировском районе системой РЭБ подавлен украинский коптер, который осуществлял разведку местности вблизи одного из учебных заведений. Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили боевые заряды на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20241013/bespilotniki-1977850788.html
https://ria.ru/20241012/ataka-1977729890.html
макеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА

УФСБ по ДНР: за неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников, заявила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.
"За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников", - сообщили в ведомстве.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Вчера, 18:53
Там же отметили, что в Куйбышевском районе Донецка вблизи объектов энергетической инфраструктуры перехвачен вражеский дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством. В Кировском районе системой РЭБ подавлен украинский коптер, который осуществлял разведку местности вблизи одного из учебных заведений.
Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили боевые заряды на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
12 октября, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала