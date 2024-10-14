https://ria.ru/20241014/bespilotniki-1977880820.html

За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА

За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 14.10.2024

За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА

За прошедшую неделю над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников, заявила журналистам официальный представитель УФСБ... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:06

2024-10-14T07:06

2024-10-14T07:06

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников, заявила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников", - сообщили в ведомстве. Там же отметили, что в Куйбышевском районе Донецка вблизи объектов энергетической инфраструктуры перехвачен вражеский дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством. В Кировском районе системой РЭБ подавлен украинский коптер, который осуществлял разведку местности вблизи одного из учебных заведений. Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили боевые заряды на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20241013/bespilotniki-1977850788.html

https://ria.ru/20241012/ataka-1977729890.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

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макеевка, россия, донецкая народная республика, в мире