https://ria.ru/20241014/bespilotniki-1977880820.html
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 14.10.2024
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА
За прошедшую неделю над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников, заявила журналистам официальный представитель УФСБ... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:06
2024-10-14T07:06
2024-10-14T07:06
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников, заявила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорвана 121 террористическая атака украинских беспилотников", - сообщили в ведомстве. Там же отметили, что в Куйбышевском районе Донецка вблизи объектов энергетической инфраструктуры перехвачен вражеский дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством. В Кировском районе системой РЭБ подавлен украинский коптер, который осуществлял разведку местности вблизи одного из учебных заведений. Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили боевые заряды на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20241013/bespilotniki-1977850788.html
https://ria.ru/20241012/ataka-1977729890.html
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макеевка, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку украинских БПЛА
УФСБ по ДНР: за неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 121 атаку БПЛА ВСУ