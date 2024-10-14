https://ria.ru/20241014/bespilotniki-1977876901.html

Расчета БПЛА уничтожили в Запорожской области огневые точки ВСУ

Расчета БПЛА уничтожили в Запорожской области огневые точки ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024

Расчета БПЛА уничтожили в Запорожской области огневые точки ВСУ

Расчеты БПЛА группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ на одном из самых сложных участков ореховского направления в Запорожской области уничтожили огневые... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:11

2024-10-14T05:11

2024-10-14T05:11

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ на одном из самых сложных участков ореховского направления в Запорожской области уничтожили огневые точки Вооруженных сил Украины в лесополосе, сообщили в Минобороны РФ. "Задача - с помощью беспилотников уничтожить огневые точки, пункты управления БПЛА и военную технику. Снаряженные боеприпасами FPV-дроны достигают укрепрайона ВСУ. Точным ударом коптер обезвреживает артиллерийское орудие", - говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам. Это способствует продвижению линии фронта вперед и занятию более выгодных позиций и рубежей. "Мы помогаем в основном продвижению штурмовых групп, заранее разбиваем огневые точки противника. И как бы упрощаем продвижение нашим штурмовикам", - рассказал оператор FPV-дронов с позывным Перя. Расчеты БПЛА в подразделениях группировки войск "Днепр" постоянно развиваются, добавили в Минобороны России. Военнослужащие получают новые знания, а инженеры заводов-изготовителей разрабатывают технику с учетом требований фронта.

https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977876338.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины