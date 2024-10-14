https://ria.ru/20241014/bespilotnik-1978029781.html

Над Брянской областью уничтожили 16 украинских беспилотников

Над Брянской областью уничтожили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.10.2024

Над Брянской областью уничтожили 16 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:10

2024-10-14T20:10

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брянская область

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили Минобороны России."14 октября с 18.50 до 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, россия, безопасность