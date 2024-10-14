https://ria.ru/20241014/bespilotnik-1978029781.html
Над Брянской областью уничтожили 16 украинских беспилотников
Над Брянской областью уничтожили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.10.2024
Над Брянской областью уничтожили 16 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:10
2024-10-14T20:10
2024-10-14T20:12
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили Минобороны России."14 октября с 18.50 до 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, безопасность
Брянская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Брянской областью уничтожили 16 украинских беспилотников
МО РФ: ПВО над Брянской областью уничтожила 16 украинских дронов