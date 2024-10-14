https://ria.ru/20241014/bespilotnik-1977946220.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 14.10.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник сбит над Белгородской областью, РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:57

2024-10-14T13:57

2024-10-14T14:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого октября около 13.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)