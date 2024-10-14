https://ria.ru/20241014/belousov-1977950089.html

Белоусов назвал сотрудничество с Китаем фактором поддержания стабильности

Белоусов назвал сотрудничество с Китаем фактором поддержания стабильности - РИА Новости, 14.10.2024

Белоусов назвал сотрудничество с Китаем фактором поддержания стабильности

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сотрудничество России и Китая в военной сфере - важный фактор поддержания глобальной и региональной... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:22

2024-10-14T14:22

2024-10-14T18:36

россия

китай

андрей белоусов

дун цзюнь

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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сотрудничество России и Китая в военной сфере - важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности. Такое заявление министр сделал во время переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем в понедельник в рамках своего официального визита в Китай. "Российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе. Успешно отрабатываем учебно-боевые задачи, в том числе - самой высокой сложности", - сказал Белоусов. Он отметил, что в России рассчитывают на тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами. "Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - сказал министр обороны РФ. По его оценке, дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне. "Ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - заявил глава российского военного ведомства. В заключение открытой части переговоров глава российского военного ведомства поздравил коллегу и в его лице все министерство обороны Китайской Народной Республики с двумя юбилейными датами - 75-летием образования КНР и 75-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Первая дата отмечалась 1 октября, вторая - 2 октября. "В следующем году наши народы отметят 80-ю годовщину победы над немецким фашизмом и японским милитаризмом", - отметил Белоусов.

https://ria.ru/20241014/mid-1977909098.html

https://ria.ru/20240920/rossiya-1973749591.html

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россия, китай, андрей белоусов, дун цзюнь