https://ria.ru/20241014/belousov-1977928612.html
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом - РИА Новости, 14.10.2024
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщило военное ведомство. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:58
2024-10-14T12:58
2024-10-14T13:33
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дун цзюнь
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ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщило военное ведомство. "В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", — говорится в релизе. У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула. До этого Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20241008/peregovory-1977064994.html
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Белоусов на церемонии официальной встречи у здания Центрального военного совета КНР
Минобороны публикует кадры с Белоусовым из Пекина.
У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почётного караула и оркестра.
Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.
2024-10-14T12:58
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пекин, россия, китай, дун цзюнь, андрей белоусов
Пекин, Россия, Китай, Дун Цзюнь, Андрей Белоусов
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом
Министр обороны Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом