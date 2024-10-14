Рейтинг@Mail.ru
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 14.10.2024 (обновлено: 13:33 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/belousov-1977928612.html
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом - РИА Новости, 14.10.2024
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщило военное ведомство. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:58
2024-10-14T13:33
пекин
россия
китай
дун цзюнь
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977938873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_072229e1664fba08bc00011d4e1f5c18.jpg
ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщило военное ведомство. "В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", — говорится в релизе. У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула. До этого Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20241008/peregovory-1977064994.html
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов на церемонии официальной встречи у здания Центрального военного совета КНР
Минобороны публикует кадры с Белоусовым из Пекина. У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почётного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.
2024-10-14T12:58
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977938873_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8eb7db8ddc8133227b0a81fbf3186ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, россия, китай, дун цзюнь, андрей белоусов
Пекин, Россия, Китай, Дун Цзюнь, Андрей Белоусов
Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Министр обороны Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщило военное ведомство.
"В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", — говорится в релизе.
У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула.
До этого Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Белоусов провел переговоры с премьером Буркина-Фасо
8 октября, 21:31
 
ПекинРоссияКитайДун ЦзюньАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала