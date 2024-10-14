https://ria.ru/20241014/belousov-1977928612.html

Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом - РИА Новости, 14.10.2024

Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщило военное ведомство. РИА Новости, 14.10.2024

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пекин

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дун цзюнь

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ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщило военное ведомство. "В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", — говорится в релизе. У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула. До этого Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

https://ria.ru/20241008/peregovory-1977064994.html

пекин

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Белоусов на церемонии официальной встречи у здания Центрального военного совета КНР Минобороны публикует кадры с Белоусовым из Пекина. У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почётного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем. 2024-10-14T12:58 true PT1M02S

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пекин, россия, китай, дун цзюнь, андрей белоусов