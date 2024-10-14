https://ria.ru/20241014/bayden-1977870182.html

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ЯО

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ЯО - РИА Новости, 14.10.2024

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ЯО

Президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T01:48

2024-10-14T01:48

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу", - говорится в опубликованном заявлении американского лидера. Байден подчеркнул, что для указанных стран и мира в целом нет никакой выгоды в том, чтобы "препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов". Заявление Байдена было опубликовано в связи с присуждением Нобелевской премии мира. Ранее сообщалось, что в 2024 году награда присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". При этом американский президент умолчал о том, что американские власти продолжают активно направлять средства в укрепление своей ядерной триады. В 2025 финансовом году, который начался в США 1 октября текущего года, из федерального бюджета планируется потратить свыше 49 миллиардов долларов на развитие сил стратегического сдерживания. Более того, по расчетам бюджетного управления американского конгресса, траты на ядерные силы США в период с 2023 по 2032 годы оценивают в 756 миллиардов долларов. Действующая американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, а ныне и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис неоднократно публично заявляла о своем желании продлить российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), формальное действие которого истекает в феврале 2026 года. В конце сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на вопрос РИА Новости, что США готовы к возобновлению диалога с Россией по новому договору и ждут решения президента РФ Владимира Путина. Подобная публичная дипломатия происходит одновременно с продолжающейся военной помощью Киеву и стремлением нанести РФ, как заявляют американские власти, стратегическое поражение. Кроме того, США продолжают усиление военного присутствия в Европе, поставки в регион дальнобойных ракет, которые идут ВСУ, а также намереваются разместить в Германии новые дальнобойные системы, включая сверхзвуковое оружие. В российском МИД прямо заявляли, что Москва не готова к возобновлению переговоров по теме ДСНВ без изменения враждебной антироссийской линии США. В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о стратегической стабильности нужно выстраивать с пониманием изменившихся условий. Он же указал, что обсуждать стратегические наступательные вооружения, не учитывая военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно.

https://ria.ru/20241014/pozdravlenie-1977870032.html

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977867842.html

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россия, европа, сша, в мире, джо байден, камала харрис, джон кирби, вооруженные силы украины