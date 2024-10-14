https://ria.ru/20241014/bashkirija-1978045851.html

В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ

В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ - РИА Новости, 14.10.2024

В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ

Правоохранители ранили из табельного оружия жителя Стерлитамака, который напал на них и ранил ножом полицейского на крыше торгового центра, сообщили в МВД по... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T23:33

2024-10-14T23:33

2024-10-14T23:33

происшествия

стерлитамак

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УФА, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители ранили из табельного оружия жителя Стерлитамака, который напал на них и ранил ножом полицейского на крыше торгового центра, сообщили в МВД по Башкирии. По данным полиции, около 23.00 (21.00 мск) поступило сообщение от работников одного из торговых центров Стерлитамака о мужчине, совершающем хулиганские действия. "Прибывшие полицейские попытались успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с законом "О полиции" было применено табельное оружие. Нападавший получил ранение", - говорится в релизе ведомства. В настоящее время сотруднику и задержанному оказывается медицинская помощь. Устанавливаются личность злоумышленника и обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

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происшествия, стерлитамак