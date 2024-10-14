https://ria.ru/20241014/bashkirija-1978045851.html
В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ
В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ - РИА Новости, 14.10.2024
В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ
Правоохранители ранили из табельного оружия жителя Стерлитамака, который напал на них и ранил ножом полицейского на крыше торгового центра, сообщили в МВД по... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:33
2024-10-14T23:33
2024-10-14T23:33
происшествия
стерлитамак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
УФА, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители ранили из табельного оружия жителя Стерлитамака, который напал на них и ранил ножом полицейского на крыше торгового центра, сообщили в МВД по Башкирии. По данным полиции, около 23.00 (21.00 мск) поступило сообщение от работников одного из торговых центров Стерлитамака о мужчине, совершающем хулиганские действия. "Прибывшие полицейские попытались успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с законом "О полиции" было применено табельное оружие. Нападавший получил ранение", - говорится в релизе ведомства. В настоящее время сотруднику и задержанному оказывается медицинская помощь. Устанавливаются личность злоумышленника и обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html
https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html
стерлитамак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ
МВД РФ: в Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше торгового центра