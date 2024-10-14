Байден посетит Германию на этой неделе
Бюхнер: Байден посетит Германию после отмены его визита на саммит в "Рамштайн"
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию после того, как был отменён его визит на саммит в формате "Рамштайн", сообщил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
"Могу подтвердить, что президент США наверстает упущенный визит в Германию в конце текущей недели", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ. Ранее о предстоящем визите со ссылкой на свои источники сообщило издание Spiegel.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
Президент США заявлял, что по-прежнему намерен посетить Германию и Анголу, но в другой раз. Позже издание Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден. После отказа Байдена от посещения Германии и предполагаемого переноса саммита, Владимир Зеленский запланировал и реализовал ряд визитов в страны Европы.
Позднее телеканал ZDF со ссылкой на свои источники сообщил, что несмотря на предстоящий визит президента США Джо Байдена в Германию новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет.
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