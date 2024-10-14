https://ria.ru/20241014/asean-1977931938.html

Источник: АСЕАН не поддержала антироссийскую позицию Запада на саммите

Источник: АСЕАН не поддержала антироссийскую позицию Запада на саммите - РИА Новости, 14.10.2024

Источник: АСЕАН не поддержала антироссийскую позицию Запада на саммите

Ни одна из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Восточноазиатском саммите, состоявшемся в прошлую пятницу в столице Лаоса, не поддержала... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:11

2024-10-14T13:11

2024-10-14T14:27

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БАНГКОК, 14 окт – РИА Новости. Ни одна из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Восточноазиатском саммите, состоявшемся в прошлую пятницу в столице Лаоса, не поддержала антироссийскую риторику стран Запада в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в одной из делегаций стран АСЕАН. "Выпады против России были в выступлении госсекретаря США Энтони Блинкена, их поддержали только две страны – Австралия и Новая Зеландия. Ни одна из стран АСЕАН в своих выступлениях даже не упомянула ни украинский конфликт, ни сами высказывания США", - сказал источник. "Интересно, что этого не сделал даже Сингапур, единственный из стран АСЕАН, присоединившийся к антироссийским санкциям, а из партнеров АСЕАН – Япония, которая на двустороннем саммите с АСЕАН упоминала конфликт на Украине. На Восточноазиатском саммите этого не было", - сказал собеседник агентства. Во время Восточноазиатского саммита (ВАС) в пятницу 11 октября страны-участницы не смогли принять совместное заявление из-за того, что делегация США и поддержавшие ее страны попытались внести в нее антироссийский контент, чем нарушили консенсус, необходимый по правилам ВАС для принятия совместной декларации. В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор в настоящее время является наблюдателем в блоке и готовится к переходу в статус полноправного члена АСЕАН. В состав членов ВАС входят 10 стран АСЕАН, Россия, США, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. В 2024 году на саммите присутствовал и представитель Восточного Тимора в качестве наблюдателя.

https://ria.ru/20241011/zapad-1977521378.html

https://ria.ru/20241011/asean-1977511584.html

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