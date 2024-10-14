Рейтинг@Mail.ru
На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/altaj-1977894505.html
На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе
На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе - РИА Новости, 14.10.2024
На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе
Выплаты в размере 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе ввели в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:47
2024-10-14T09:47
авто
республика алтай
андрей турчак
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92690/05/926900540_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_017de1dcf19a71e5f29178eae04fa527.jpg
БАРНАУЛ, 13 окт – РИА Новости. Выплаты в размере 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе ввели в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале. "Мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП", - написал Турчак. При этом глава региона "реабилитировал" туристов, которых часто обвиняют в аварийности на дорогах региона. "Статистика говорит об обратном. Превышение скорости, "пьяное" вождение, выезд на встречку. Наибольшее число ДТП с погибшими было в июле - в восьми из 10 этих аварий участниками ДТП были местные жители", - отметил Турчак.
https://ria.ru/20240918/altaj-1973440391.html
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92690/05/926900540_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5b96de2e6598b5e1cbe4db87d4893ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, республика алтай, андрей турчак, общество
Авто, Республика Алтай, Андрей Турчак, Общество
На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе

В Республике Алтай ввели выплату 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 13 окт – РИА Новости. Выплаты в размере 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе ввели в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале.
"Мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП", - написал Турчак.
При этом глава региона "реабилитировал" туристов, которых часто обвиняют в аварийности на дорогах региона.
"Статистика говорит об обратном. Превышение скорости, "пьяное" вождение, выезд на встречку. Наибольшее число ДТП с погибшими было в июле - в восьми из 10 этих аварий участниками ДТП были местные жители", - отметил Турчак.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
На Алтае вынесли приговор водителю, по вине которого погибли туристы
18 сентября, 16:01
 
АвтоРеспублика АлтайАндрей ТурчакОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала