https://ria.ru/20241014/altaj-1977894505.html

На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе

На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе - РИА Новости, 14.10.2024

На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе

Выплаты в размере 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе ввели в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:47

2024-10-14T09:47

2024-10-14T09:47

авто

республика алтай

андрей турчак

общество

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БАРНАУЛ, 13 окт – РИА Новости. Выплаты в размере 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе ввели в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале. "Мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП", - написал Турчак. При этом глава региона "реабилитировал" туристов, которых часто обвиняют в аварийности на дорогах региона. "Статистика говорит об обратном. Превышение скорости, "пьяное" вождение, выезд на встречку. Наибольшее число ДТП с погибшими было в июле - в восьми из 10 этих аварий участниками ДТП были местные жители", - отметил Турчак.

https://ria.ru/20240918/altaj-1973440391.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, республика алтай, андрей турчак, общество