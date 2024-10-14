https://ria.ru/20241014/aliev-1978012103.html

Алиев прокомментировал предложение Армении подписать мир в урезанном виде

Алиев прокомментировал предложение Армении подписать мир в урезанном виде - РИА Новости, 14.10.2024

Алиев прокомментировал предложение Армении подписать мир в урезанном виде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым послом Бельгии в Баку Жюльеном де Фрепо посчитал странным предложение Еревана подписать мирное соглашение РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:12

2024-10-14T18:12

2024-10-14T20:46

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снг

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БАКУ, 14 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым послом Бельгии в Баку Жюльеном де Фрепо посчитал странным предложение Еревана подписать мирное соглашение в урезанном виде, сообщает пресс-служба главы государства.Ранее, выступая на саммите СНГ в Москве, премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать договор о мире с Азербайджаном в октябре на основе уже согласованных пунктов и продолжить работу по всем остальным вопросам."На встрече Алиев отметил, что, к сожалению, армянская сторона решила не продолжать брюссельский процесс (по урегулированию конфликта. — Прим. ред.). Алиев заявил, что все пункты мирного договора имеют равнозначную ценность и их нельзя разделять. Президент добавил, что считает совершенно нереальным странное предложение правительства Армении подписать договор в урезанном виде", — передает пресс-служба. Алиев также призвал ЕС сохранять нейтралитет в этом вопросе. По его словам, недоверие между Баку и Евросоюзом вызвало продление мандата миссии европейских наблюдателей на границе без согласия Баку. Как напомнили представители президента Азербайджана, разрешение выдали в октябре 2022 года на два месяца, а сама миссия должна была состоять из ограниченного числа отставных офицеров"Алиев заявил, что "бинокльная дипломатия", выходящая за рамки политической культуры, неприемлема", — добавляется в сообщении. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Пашинян заявил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах — вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html

https://ria.ru/20241008/putin-1976942066.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, снг, евросоюз