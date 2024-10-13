Рейтинг@Mail.ru
Православный мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2025 года - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:50 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/zosima-1977809828.html
Православный мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2025 года
Православный мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2025 года - РИА Новости, 13.10.2024
Православный мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2025 года
Православный мессенджер "Зосима" появится в магазинах приложений ориентировочно весной 2025 года, а в ноябре 2024 года будет доступна пробная версия, рассказал... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:50
2024-10-13T09:50
религия
ярославская область
алексей агапов
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551678_0:175:2450:1553_1920x0_80_0_0_31413e7b02681d9040dffa455e6e134d.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" появится в магазинах приложений ориентировочно весной 2025 года, а в ноябре 2024 года будет доступна пробная версия, рассказал РИА Новости Алексей Агапов, президент фонда "Иннотех XXI", занимающегося реставрацией храмов. Ранее Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта "Спаси и сохрани" разработан православный мессенджер по типу WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) под названием "Зосима" – в честь святого. По его словам, приложение планировалось запустить в ноябре 2024 года. Как уточнил Агапов, речь идет о православном мессенджере, где можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Однако пользоваться приложением смогут все желающие, оно будет доступно для скачивания на основных мобильных платформах, пояснил глава фонда. "Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта "Спаси и сохрани". Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек. Мессенджер – сложный продукт, он будет опробован в первую очередь в проекте "Спаси и сохрани", и весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах", - сказал Агапов. По его словам, приложение будет в том числе поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции. "После публикации о мессенджере в РИА Новости мы увидели большой отклик, интерес. Оказалось, что продукт очень востребован. К нам обращались с предложениями, звонили - в том числе священники. Мы собрали рабочую группу, которая будет управлять этим проектом, есть дорожная карта на два года вперед. Мы планируем довести этот крупный проект до конца", - заключил собеседник агентства. Ранее Агапов рассказал РИА Новости, что фонд "Иннотех XXI" запускает проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области, местные жители могут присылать заявки, по итогам конкурса выберут 5-7 храмов, фонд организует сбор средств, а также привлечение специалистов и волонтеров для проведения работ.
https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html
https://ria.ru/20240814/tserkov-1966062012.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551678_125:0:2325:1650_1920x0_80_0_0_84064d9d0e17d7c69ee810cb02742c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, алексей агапов, россия, технологии
Религия, Ярославская область, Алексей Агапов, Россия, Технологии
Православный мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2025 года

Православный мессенджер "Зосима" появится в магазинах приложений весной

© iStock.com / Tero VesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© iStock.com / Tero Vesalainen
Смартфон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" появится в магазинах приложений ориентировочно весной 2025 года, а в ноябре 2024 года будет доступна пробная версия, рассказал РИА Новости Алексей Агапов, президент фонда "Иннотех XXI", занимающегося реставрацией храмов.
Ранее Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта "Спаси и сохрани" разработан православный мессенджер по типу WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) под названием "Зосима" – в честь святого. По его словам, приложение планировалось запустить в ноябре 2024 года. Как уточнил Агапов, речь идет о православном мессенджере, где можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Однако пользоваться приложением смогут все желающие, оно будет доступно для скачивания на основных мобильных платформах, пояснил глава фонда.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
28 июля, 12:49
"Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта "Спаси и сохрани". Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек. Мессенджер – сложный продукт, он будет опробован в первую очередь в проекте "Спаси и сохрани", и весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах", - сказал Агапов.
По его словам, приложение будет в том числе поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции.
"После публикации о мессенджере в РИА Новости мы увидели большой отклик, интерес. Оказалось, что продукт очень востребован. К нам обращались с предложениями, звонили - в том числе священники. Мы собрали рабочую группу, которая будет управлять этим проектом, есть дорожная карта на два года вперед. Мы планируем довести этот крупный проект до конца", - заключил собеседник агентства.
Ранее Агапов рассказал РИА Новости, что фонд "Иннотех XXI" запускает проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области, местные жители могут присылать заявки, по итогам конкурса выберут 5-7 храмов, фонд организует сбор средств, а также привлечение специалистов и волонтеров для проведения работ.
Праздник Преображения Господня - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре
14 августа, 03:22
 
РелигияЯрославская областьАлексей АгаповРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала