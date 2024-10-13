https://ria.ru/20241013/zhivotnye-1977652436.html
Общественник рассказал о новых методах борьбы властей с бродячими собаками
Общественник рассказал о новых методах борьбы властей с бродячими собаками - РИА Новости, 13.10.2024
Общественник рассказал о новых методах борьбы властей с бродячими собаками
В регионах начали применять провокационные методы, которые вызывают у животных агрессию, — из-за этого у чиновников появляются основания для эвтаназии питомцев, РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T04:00
2024-10-13T04:00
2024-10-13T04:00
животные
общество
бездомные животные
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В регионах начали применять провокационные методы, которые вызывают у животных агрессию, — из-за этого у чиновников появляются основания для эвтаназии питомцев, сообщил РИА Новости глава Альянса защитников животных Юрий Корецких."Сутки не кормят, заходят в клетку, смотрят на реакцию. Стучат по металлической решетке. <…> В общем, странные и ничем не обоснованные способы, — объясняет он. — И в целом само понятие "немотивированная агрессия" ненаучное. Кинологи и зоопсихологи указывали не раз: агрессия у животного мотивирована всегда. Если нет — то это психологическое отклонение, что встречается достаточно редко".Если же пустить все на самотек и не помешать массовым убийствам бродячих собак, то спустя некоторое время "ситуация выйдет из-под контроля"."Мы откатимся в 2018-й: животных станут поголовно усыплять, усилятся жалобы на стаи. Бюджеты на работу с бездомными только вырастут, а проблема не решится. То есть вернемся к недействующей схеме, — уверен зоозащитник. — Безвозвратный отлов не перекроет основной канал — владельцы продолжат избавляться от питомцев".С лета 2023-го регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Поправки в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными" призваны решить проблему участившихся нападений бродячих собак на людей.
РИА Новости
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РИА Новости
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животные, общество, бездомные животные
Животные, Общество, бездомные животные
Общественник рассказал о новых методах борьбы властей с бродячими собаками
Зоозащитник Корецких: чиновники в регионах провоцируют животных на агрессию
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В регионах начали применять провокационные методы, которые вызывают у животных агрессию, — из-за этого у чиновников появляются основания для эвтаназии питомцев, сообщил РИА Новости глава Альянса защитников животных Юрий Корецких.
«
"Сутки не кормят, заходят в клетку, смотрят на реакцию. Стучат по металлической решетке. <…> В общем, странные и ничем не обоснованные способы, — объясняет он. — И в целом само понятие "немотивированная агрессия" ненаучное. Кинологи и зоопсихологи указывали не раз: агрессия у животного мотивирована всегда. Если нет — то это психологическое отклонение, что встречается достаточно редко".
Если же пустить все на самотек и не помешать массовым убийствам бродячих собак, то спустя некоторое время "ситуация выйдет из-под контроля".
"Мы откатимся в 2018-й: животных станут поголовно усыплять, усилятся жалобы на стаи. Бюджеты на работу с бездомными только вырастут, а проблема не решится. То есть вернемся к недействующей схеме, — уверен зоозащитник. — Безвозвратный отлов не перекроет основной канал — владельцы продолжат избавляться от питомцев".
С лета 2023-го регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Поправки в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными" призваны решить проблему участившихся нападений бродячих собак на людей.