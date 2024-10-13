https://ria.ru/20241013/zhivotnye-1977574921.html

"Будет только хуже". Жителей Алтая поставили перед фактом

"Будет только хуже". Жителей Алтая поставили перед фактом - РИА Новости, 13.10.2024

"Будет только хуже". Жителей Алтая поставили перед фактом

Зоозащитники Алтайского края бьют тревогу: в регионе узаконили эвтаназию бездомных животных. Общественники опасаются, что в результате питомцев будут... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:00

2024-10-13T08:00

2024-10-13T08:13

общество

алтайский край

барнаул

животные

бездомные животные

конституционный суд рф

закон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977583263_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_34fa54a0a4530e2ac4e896f1876b6e81.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Зоозащитники Алтайского края бьют тревогу: в регионе узаконили эвтаназию бездомных животных. Общественники опасаются, что в результате питомцев будут безнаказанно отстреливать, а нападений на людей станет еще больше. Чиновники и депутаты же уверены в обратном. РИА Новости разбиралось в ситуации."Экстраординарная ситуация"Согласно принятому закону, отловленных собак сперва поместят в пункты временного содержания — на десять дней. Там должны провести медосмотр и освидетельствование на "немотивированную агрессию". Если в указанный срок владелец не найдется, животное отправят в приют.Кроме того, с января маркировка и регистрация домашних питомцев обязательна. Сделать это нужно до конца июня. Иначе — штраф от трех до пяти тысяч.Все это стало возможным после принятых летом 2023-го поправок в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными". Регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Поправки призваны решить проблему участившихся нападений бродячих собак на людей. В первую очередь инициативу поддержали в Бурятии.До этого Конституционный суд признал законным умерщвление бездомных животных в отдельных регионах при "экстраординарных ситуациях" и в исключительных случаях — например, если особь заражена смертельно опасной болезнью. Этот вердикт обжаловать нельзя.Общий же регламент такой. Согласно общероссийской программе ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"), животных осматривают, при необходимости отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют, лечат. Через 30 дней, если пес неагрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают там, где подобрали."Псу под хвост"В Алтайском крае ОСВВ действует с 2016-го. Теперь эту программу там сочли неэффективной. Сослались на рост числа нападений: в 2021-м — 1983, в 2023-м — 2328.А денег на ОСВВ государство выделяет все больше. В прошлом году — 28 миллионов рублей, в этом — 29. Месяц назад глава комитета по аграрной политике Сергей Серов сообщил: "В последние годы потратили 114 миллионов". И добавил: "Деньги — псу под хвост".Местные общественники в корне не согласны с чиновниками. Руководитель приюта "Ласка" Софья Куликова приводит статистику по Барнаулу: если в 2019-м отловили больше семисот животных, то в 2023-м — чуть больше шестисот."Мы программой ОСВВ занимаемся системно с 2016-го. Начали еще до того, как приняли федеральный закон о защите животных. Положительная динамика есть благодаря поддержке городских властей. Наш приют — единственный в Барнауле, реализующий ОСВВ, — рассказывает она. — Проблема в другом: на весь край всего семь приютов. Во многих муниципалитетах их просто нет. А отлов ведут неправильно. Обычно так: подрядчик получает средства, к примеру, на 12 собак. Раз в год выезжает и хватает первых попавшихся. На этом работа заканчивается. Нет системности — нет результата".По статистике, большинство укусов — от домашних собак, добавляет собеседница РИА Новости. Хозяева отпускают питомцев на самовыгул, а о последствиях не задумываются."В законе поднимаются вопросы недопущения самовыгула, а также появления нежелательного потомства. Но люди по-прежнему знать не знают о ФЗ. В этом смысле штрафы за незарегистрированных — это плюс. Каждый должен понимать свою ответственность", — подчеркивает зоозащитница.Общественный инспекторНа весь край — ни одного муниципального приюта. При этом власти дополнительно выделили 16 миллионов рублей на строительство пунктов временного разведения.Это встревожило общественность. Дело в том, что в приютах умерщвлять животных запрещено (если они не смертельно больны). А в ПВР — можно."Я входила в рабочую группу по обсуждению поправок. Спросила депутатов, как быть, если за десять дней хозяин не нашелся, собака не агрессивная, а все приюты под завязку. И услышала ответ: "Если не торопятся брать, значит, недостаточно добрая", — разводит руками Софья.К тому же непонятно, как определять "степень агрессивности". Единого регламента нет. В законе лишь указано, что этим должна заниматься специальная комиссия: представители ПВР, муниципальной власти, ветеринар. Чиновники пообещали Куликовой добавить туда и общественника."Ситуация выйдет из-под контроля"Глава Альянса защитников животных Юрий Корецких подчеркивает: в регионах применяют провокационные методы, которые вызывают у животных агрессию."Сутки не кормят, заходят в клетку, смотрят на реакцию. Стучат по металлической решетке. <…> В общем, странные и ничем не обоснованные способы, — объясняет он РИА Новости. — И в целом само понятие "немотивированная агрессия" ненаучное. Кинологи и зоопсихологи указывали не раз: агрессия у животного мотивирована всегда. Если нет — то это психологическое отклонение, что встречается достаточно редко".Если же пустить все на самотек и не помешать массовым убийствам бродячих собак, то спустя некоторое время "ситуация выйдет из-под контроля"."Мы откатимся в 2018-й: животных станут поголовно усыплять, усилятся жалобы на стаи. Бюджеты на работу с бездомными только вырастут, а проблема не решится. То есть вернемся к недействующей схеме, — уверен зоозащитник. — Безвозвратный отлов не перекроет основной канал — владельцы продолжат избавляться от питомцев".Чтобы исключить такую самодеятельность, нужно конкретизировать формулировки Конституционного суда — в рамках закона. "Должны быть общие критерии агрессивности для всех. Понятные и научно обоснованные", — говорит Корецких.Пока же, по мнению общественников, остается действовать как раньше: забирать собак с улиц и как можно скорее пристраивать в дома и приюты.

https://ria.ru/20240720/sud-1960739905.html

https://ria.ru/20240905/zhivoder-1970595021.html

https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, алтайский край, барнаул, животные, бездомные животные, конституционный суд рф, закон