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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.10.2024
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12:06 13.10.2024 (обновлено: 12:11 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/zapad-1977818544.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.10.2024
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:06
2024-10-13T12:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп первой бригады нацгвардии."Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Козак", 12 пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в Минобороны РФ.Также уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241013/evrosoyuz-1977808193.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Запада" отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 510 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп первой бригады нацгвардии.
"Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Козак", 12 пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в Минобороны РФ.
Также уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.
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