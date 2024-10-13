"Три-четыре месяца": Трамп сделал заявление о третьей мировой войне
Трамп предположил, что мировая война может начаться через 3-4 месяца
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, трансляция которого велась на YouTube-канале RSBN.
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"Я, в общем-то, переживаю по поводу следующих трех месяцев. Через три с половиной — четыре месяца мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (действующее правительство США. — Прим. ред.)", — предупредил политик.
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Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".
Трамп ранее заявлял, что его соперница Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. По словам республиканца, в случае ее победы Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.