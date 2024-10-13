https://ria.ru/20241013/voyna-1977800691.html

"Три-четыре месяца": Трамп сделал заявление о третьей мировой войне

"Три-четыре месяца": Трамп сделал заявление о третьей мировой войне - РИА Новости, 13.10.2024

"Три-четыре месяца": Трамп сделал заявление о третьей мировой войне

Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T07:48

2024-10-13T07:48

2024-10-13T11:36

в мире

сша

калифорния

россия

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, трансляция которого велась на YouTube-канале RSBN."Я, в общем-то, переживаю по поводу следующих трех месяцев. Через три с половиной — четыре месяца мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (действующее правительство США. — Прим. ред.)", — предупредил политик.Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".Трамп ранее заявлял, что его соперница Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. По словам республиканца, в случае ее победы Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241012/kharris-1977775101.html

https://ria.ru/20241012/tramp-1977728319.html

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в мире, сша, калифорния, россия, дональд трамп, камала харрис