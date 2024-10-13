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Депутат рассказал, сколько украинские военкомы берут с задержанных - РИА Новости, 13.10.2024
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22:05 13.10.2024 (обновлено: 22:11 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/voenkomy-1977860694.html
Депутат рассказал, сколько украинские военкомы берут с задержанных
Депутат рассказал, сколько украинские военкомы берут с задержанных - РИА Новости, 13.10.2024
Депутат рассказал, сколько украинские военкомы берут с задержанных
Сотрудники военкоматов на Украине берут от пяти тысяч долларов с задержанных для мобилизации мужчин за то, чтобы отпустить их, утверждает выехавший из Украины... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T22:05
2024-10-13T22:11
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине берут от пяти тысяч долларов с задержанных для мобилизации мужчин за то, чтобы отпустить их, утверждает выехавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна" сообщило, что некоторые задержанные при последних облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения смогли откупиться от мобилизации и были отпущены. "По всему городу в Одессе стоят машины просто на аварийках, без водителей, потому что их забрали ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). У кого есть деньги - на убой не едут. Можно вернуться домой на любом этапе! Минимальная цифра, чтобы выйти - пять тысяч долларов. Она вам ничего не гарантирует, если завтра вас снова словят", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
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в мире, украина, киев, одесса, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Одесса, Верховная Рада Украины
Депутат рассказал, сколько украинские военкомы берут с задержанных

Депутат Рады Дмитрук: военкомы берут с задержанных от пяти тысяч долларов

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине берут от пяти тысяч долларов с задержанных для мобилизации мужчин за то, чтобы отпустить их, утверждает выехавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна" сообщило, что некоторые задержанные при последних облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения смогли откупиться от мобилизации и были отпущены.
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"По всему городу в Одессе стоят машины просто на аварийках, без водителей, потому что их забрали ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). У кого есть деньги - на убой не едут. Можно вернуться домой на любом этапе! Минимальная цифра, чтобы выйти - пять тысяч долларов. Она вам ничего не гарантирует, если завтра вас снова словят", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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